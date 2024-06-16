За словами прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні, або Росія погодиться на умови мирного врегулювання розв'язаної злочинної війни проти України, або її змусять капітулювати.
Головні тези:
- Росію змусять капітулювати у разі відмови від підтримки умов України щодо припинення війни.
- Світова спільнота прагне сформувати базові умови для завершення злочинної війни Росії в Україні.
- Захист України є захистом системи правил, і це вимагає об'єднання зусиль на міжнародному рівні.
- Італія та інші західні партнери підтримують відмову від запрошення Росії до участі у міжнародних самітах до виконання розв'язки злочинної війни.
- Нинішній мирний саміт свідчить про велику підтримку українського мирного плану та виявляє важливість продовження процесу урегулювання конфлікту.
Росії доведеться капітулювати у разі відмови від підтримки умов України щодо припинення війни
Мелоні підкреслила, що на її думку, світова спільнота має сформувати базові мінімальні умови для завершення розв’язаної Росією злочинної війни в Україні.
Вона зазначила, що Україні і далі може розраховувати на сталу підтримку Італії.
Що кажуть інші західні партнери України на Саміті миру
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підтримав відмову від запрошення Росії до участі у Саміті миру у Швейцарії.
За його словами, Україна та учасники Саміту надсилають сигнал країні-агресорці, що прагнуть до миру, однак на справедливих умовах.
Прем'єр Нідерландів наголосив, що партнери продовжать підтримку України.
За словами заступника глави МЗС Чехії Яна Маріана, головною метою нинішнього мирного саміту не є обговорення умов завершення розв’язаної Росією злочинної війни, а великий сигнал від Світової спільноти щодо підтримки українського мирного плану.
Важливим, за його словами, є те, що процес буде продовжуватися "і, можливо, одного дня до нього буде залучена і Росія".
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