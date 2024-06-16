За словами прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні, або Росія погодиться на умови мирного врегулювання розв'язаної злочинної війни проти України, або її змусять капітулювати.

Росії доведеться капітулювати у разі відмови від підтримки умов України щодо припинення війни

Мелоні підкреслила, що на її думку, світова спільнота має сформувати базові мінімальні умови для завершення розв’язаної Росією злочинної війни в Україні.

Захищати Україну означає захищати систему правил. Важливо об‘єднати всі зусилля для захисту України. Якщо Росія не погоджується з умовами, ми примусимо їх здатися, - підкреслила прем’єр-міністр Італії. Поделиться

Вона зазначила, що Україні і далі може розраховувати на сталу підтримку Італії.

Що кажуть інші західні партнери України на Саміті миру

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підтримав відмову від запрошення Росії до участі у Саміті миру у Швейцарії.

За його словами, Україна та учасники Саміту надсилають сигнал країні-агресорці, що прагнуть до миру, однак на справедливих умовах.

Ми всі згодні, що Росія зараз не повинна бути за цим столом. Мир прийде тільки тоді, коли Росія буде згодна з усіма міжнародними принципами і Статутом ООН, - підкреслив Рютте. Поделиться

Прем'єр Нідерландів наголосив, що партнери продовжать підтримку України.

За словами заступника глави МЗС Чехії Яна Маріана, головною метою нинішнього мирного саміту не є обговорення умов завершення розв’язаної Росією злочинної війни, а великий сигнал від Світової спільноти щодо підтримки українського мирного плану.

Це великий сигнал підтримки України. Ми вважаємо надзвичайно важливим показати ту довгострокову підтримку українського мирного плану, - зазначив Маріан. Поделиться

Важливим, за його словами, є те, що процес буде продовжуватися "і, можливо, одного дня до нього буде залучена і Росія".