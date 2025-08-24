Як спілкуватися з інопланетянами — нове відкриття вчених
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Як спілкуватися з інопланетянами — нове відкриття вчених

Є надія на контакт з інопланетянами
Джерело:  The Independent

У межах нового масштабного дослідження іноземні вчені дійшли висновку, що Земля може виявляти та отримувати сигнали від інопланетян, якщо останні спілкують зі своїми космічними кораблями так само, як люди.

Головні тези:

  • Аналіз сигналів, відправлених людьми, допоможе зрозуміти природу повідомлень від інопланетян.
  • Вчений Пінчен Фан підкреслює важливість вирівнювання планет для виявлення позаземних повідомлень.

Є надія на контакт з інопланетянами

За словами вчених, вони вирішили врешті-решт дізнатися, де людству варто шукати ознаки інопланетного розуму.

З цією метою вони уважно проаналізували сигнали, які посилають люди і які можуть бути виявлені іншою цивілізацією.

Як зазначають науковці, саме це дасть можливість зрозуміти, які подібні сигнали можуть надходити до нас з інших далеких інопланетних світів.

З заявою з цього приводу виступив Пінчен Фан з Наукового коледжу Еберлі Університету штату Пенсільванія.

Люди здебільшого спілкуються з космічними кораблями і зондами, які ми відправили для вивчення інших планет, таких як Марс, — наголосив він.

За його словами, планета, подібна до Марса, не блокує всю передачу, тому далекий космічний корабель або планета, розташована на шляху цих міжпланетних повідомлень, потенційно може виявити їхній перетік.

Пінчен Фан також наголосив, що це відбудеться, коли Земля та інша планета Сонячної системи вишикуються в лінію з їхньої точки зору.

Це говорить про те, що під час пошуку позаземних повідомлень нам слід звертати увагу на вирівнювання планет за межами нашої Сонячної системи, — підкреслив науковець.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Китай створює в космосі суперкомп'ютер
ЗМІ дізналися про плани Китаю
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Як зробити селфі в космосі — ексінженер NASA вигадав простий спосіб
Селфі в космосі - цілком досяжна мрія
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Астрономи виявили в космосі приховану матерію
Що ще вдалося дізнатися про темну матерію

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?