Як спілкуватися з інопланетянами — нове відкриття вчених

У межах нового масштабного дослідження іноземні вчені дійшли висновку, що Земля може виявляти та отримувати сигнали від інопланетян, якщо останні спілкують зі своїми космічними кораблями так само, як люди.

Є надія на контакт з інопланетянами

За словами вчених, вони вирішили врешті-решт дізнатися, де людству варто шукати ознаки інопланетного розуму.

З цією метою вони уважно проаналізували сигнали, які посилають люди і які можуть бути виявлені іншою цивілізацією.

Як зазначають науковці, саме це дасть можливість зрозуміти, які подібні сигнали можуть надходити до нас з інших далеких інопланетних світів.

З заявою з цього приводу виступив Пінчен Фан з Наукового коледжу Еберлі Університету штату Пенсільванія.

Люди здебільшого спілкуються з космічними кораблями і зондами, які ми відправили для вивчення інших планет, таких як Марс, — наголосив він. Поширити

За його словами, планета, подібна до Марса, не блокує всю передачу, тому далекий космічний корабель або планета, розташована на шляху цих міжпланетних повідомлень, потенційно може виявити їхній перетік.

Пінчен Фан також наголосив, що це відбудеться, коли Земля та інша планета Сонячної системи вишикуються в лінію з їхньої точки зору.