Як спілкуватися з інопланетянами — нове відкриття вчених

У межах нового масштабного дослідження іноземні вчені дійшли висновку, що Земля може виявляти та отримувати сигнали від інопланетян, якщо останні спілкують зі своїми космічними кораблями так само, як люди.
Головні тези:
- Аналіз сигналів, відправлених людьми, допоможе зрозуміти природу повідомлень від інопланетян.
- Вчений Пінчен Фан підкреслює важливість вирівнювання планет для виявлення позаземних повідомлень.
Є надія на контакт з інопланетянами
За словами вчених, вони вирішили врешті-решт дізнатися, де людству варто шукати ознаки інопланетного розуму.
З цією метою вони уважно проаналізували сигнали, які посилають люди і які можуть бути виявлені іншою цивілізацією.
Як зазначають науковці, саме це дасть можливість зрозуміти, які подібні сигнали можуть надходити до нас з інших далеких інопланетних світів.
З заявою з цього приводу виступив Пінчен Фан з Наукового коледжу Еберлі Університету штату Пенсільванія.
За його словами, планета, подібна до Марса, не блокує всю передачу, тому далекий космічний корабель або планета, розташована на шляху цих міжпланетних повідомлень, потенційно може виявити їхній перетік.
Пінчен Фан також наголосив, що це відбудеться, коли Земля та інша планета Сонячної системи вишикуються в лінію з їхньої точки зору.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-