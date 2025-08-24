Как общаться с инопланетянами — новое открытие ученых

В рамках нового масштабного исследования иностранные ученые пришли к выводу, что Земля может обнаруживать и получать сигналы от инопланетян, если последние общаются со своими космическими кораблями так же, как и люди.
Главные тезисы
- Анализ сигналов, отправленных людьми, поможет осознать природу сообщений от инопланетян.
- Ученый Пинчен Фан подчеркивает важность выравнивания планет для обнаружения внеземных сообщений.
Есть надежда на контакт с инопланетянами
По словам ученых, они решили наконец узнать, где человечеству следует искать доказательства существования инопланетного разума.
С этой целью они внимательно проанализировали сигналы, отправленные людьми и которые могут быть обнаружены другой цивилизацией.
Как отмечают ученые, именно это позволит понять, какие подобные сигналы могут поступать к нам из других далеких инопланетных миров.
С заявлением на этот счет выступил Пинчен Фан из Научного колледжа Эберли Университета штата Пенсильвания.
По его словам, планета, подобная Марсу, не блокирует всю передачу, поэтому далекий космический корабль или планета, расположенная по пути этих межпланетных сообщений, потенциально может обнаружить их переток.
Пинчен Фан подчеркнул, что это произойдет, когда Земля и другая планета Солнечной системы выстроятся в линию с их точки зрения.
