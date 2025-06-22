Як суттєво та безплатно удосконалити камеру iPhone — порада експертів
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Як суттєво та безплатно удосконалити камеру iPhone — порада експертів

Що відомо про програму Project Indigo
Джерело:  online.ua

Іноземні фахівці звертають увагу на те, що компанія Adobe випустила Project Indigo для iOS – безкоштовний додаток для мобільної зйомки, який може значно удосконалити камеру iPhone.

Головні тези:

  • Покращення відбувається за рахунок злиття 32 кадрів у одне зображення.
  • Програма знижує шум та підвищує динамічний діапазон.

Що відомо про програму Project Indigo

Як стверджують розробники, замість звичного "смартфонного" вигляду з перенасиченими яскравістю і різкістю, Indigo пропонує більш природну картинку — за якістю близьку до того, що видають дзеркальні камери.

Що важливо розуміти, нова програма використовує злиття 32 кадрів в одне зображення.

Саме цей “трюк” дає можливість знизити шум, а також не втратити високий динамічний діапазон.

Окрім того, наголошується, що при цифровому зумі Project Indigo робить серію знімків і поєднує їх, щоб поліпшити різкість і знизити рівень шуму.

Фото: скриншот

Розробники звертають увагу на те, що в застосунку є всі необхідні ручні налаштування, включно з експозицією, ISO і балансом білого.

Робити фото можна в JPEG і DNG, є і підтримка RAW. Project Indigo працює на моделях Pro і Pro Max, починаючи з iPhone 12, а також на всіх звичайних iPhone, починаючи з 14-го. Додаток повністю безкоштовний, ба більше, для її використання навіть не потрібен акаунт Adobe.

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