Як суттєво та безплатно удосконалити камеру iPhone — порада експертів

Іноземні фахівці звертають увагу на те, що компанія Adobe випустила Project Indigo для iOS – безкоштовний додаток для мобільної зйомки, який може значно удосконалити камеру iPhone.
Головні тези:
- Покращення відбувається за рахунок злиття 32 кадрів у одне зображення.
- Програма знижує шум та підвищує динамічний діапазон.
Що відомо про програму Project Indigo
Як стверджують розробники, замість звичного "смартфонного" вигляду з перенасиченими яскравістю і різкістю, Indigo пропонує більш природну картинку — за якістю близьку до того, що видають дзеркальні камери.
Що важливо розуміти, нова програма використовує злиття 32 кадрів в одне зображення.
Саме цей “трюк” дає можливість знизити шум, а також не втратити високий динамічний діапазон.
Окрім того, наголошується, що при цифровому зумі Project Indigo робить серію знімків і поєднує їх, щоб поліпшити різкість і знизити рівень шуму.
Розробники звертають увагу на те, що в застосунку є всі необхідні ручні налаштування, включно з експозицією, ISO і балансом білого.
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