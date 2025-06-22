Як суттєво та безплатно удосконалити камеру iPhone — порада експертів

Іноземні фахівці звертають увагу на те, що компанія Adobe випустила Project Indigo для iOS – безкоштовний додаток для мобільної зйомки, який може значно удосконалити камеру iPhone.

Що відомо про програму Project Indigo

Як стверджують розробники, замість звичного "смартфонного" вигляду з перенасиченими яскравістю і різкістю, Indigo пропонує більш природну картинку — за якістю близьку до того, що видають дзеркальні камери.

Що важливо розуміти, нова програма використовує злиття 32 кадрів в одне зображення.

Саме цей “трюк” дає можливість знизити шум, а також не втратити високий динамічний діапазон.

Окрім того, наголошується, що при цифровому зумі Project Indigo робить серію знімків і поєднує їх, щоб поліпшити різкість і знизити рівень шуму.

Фото: скриншот

Розробники звертають увагу на те, що в застосунку є всі необхідні ручні налаштування, включно з експозицією, ISO і балансом білого.