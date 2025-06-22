Как существенно и бесплатно усовершенствовать камеру iPhone — совет экспертов

Иностранные специалисты обращают внимание на то, что компания Adobe выпустила Project Indigo для iOS – бесплатное приложение для мобильной съемки, которое может значительно усовершенствовать камеру iPhone.

Что известно о программе Project Indigo

Как утверждают разработчики, вместо привычного "смартфонного" вида с перенасыщенной яркостью и резкостью, Indigo предлагает более естественную картинку — по качеству близкую к тому, что дают зеркальные камеры.

Что важно понимать, новая программа использует слияние 32 кадров в одно изображение.

Именно этот трюк дает возможность снизить шум, а также не потерять высокий динамический диапазон.

Кроме того, указано, что при цифровом зуме Project Indigo производит серию снимков и объединяет их, чтобы улучшить резкость и снизить уровень шума.

Фото: скриншот

Разработчики обращают внимание на то, что в приложении есть все необходимые ручные настройки, включая экспозицию, ISO и баланс белого.