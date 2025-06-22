Как существенно и бесплатно усовершенствовать камеру iPhone — совет экспертов
Категория
Технологии
Дата публикации

Как существенно и бесплатно усовершенствовать камеру iPhone — совет экспертов

Что известно о программе Project Indigo
Читати українською
Источник:  online.ua

Иностранные специалисты обращают внимание на то, что компания Adobe выпустила Project Indigo для iOS – бесплатное приложение для мобильной съемки, которое может значительно усовершенствовать камеру iPhone.

Главные тезисы

  • Улучшение происходит за счет слияния 32 кадров в одно изображение.
  • Программа снижает шум и увеличивает динамический диапазон.

Что известно о программе Project Indigo

Как утверждают разработчики, вместо привычного "смартфонного" вида с перенасыщенной яркостью и резкостью, Indigo предлагает более естественную картинку — по качеству близкую к тому, что дают зеркальные камеры.

Что важно понимать, новая программа использует слияние 32 кадров в одно изображение.

Именно этот трюк дает возможность снизить шум, а также не потерять высокий динамический диапазон.

Кроме того, указано, что при цифровом зуме Project Indigo производит серию снимков и объединяет их, чтобы улучшить резкость и снизить уровень шума.

Фото: скриншот

Разработчики обращают внимание на то, что в приложении есть все необходимые ручные настройки, включая экспозицию, ISO и баланс белого.

Делать фотографии можно в JPEG и DNG, есть и поддержка RAW. Project Indigo работает на моделях Pro и Pro Max, начиная с iPhone 12, а также на всех обычных iPhone, начиная с 14-го. Приложение полностью бесплатно, более того, для ее использования даже не требуется аккаунт Adobe.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
WhatsApp больше не будет работать на некоторых iPhone — что известно
Что будет с WhatsApp на старых iPhone
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Эксперты назвали лучший iPhone за всю историю Apple
Пользователи и эксперты раскрыли своих фаворитов
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Google публично высмеяла iPhone — видео
Конфликт Google и Apple набирает обороты

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?