У ніч на суботу, 14 грудня, українці зможуть на власні очі побачити один з найдивовижніших метеорних потоків Гемініди у цьому році.
Головні тези:
- Метеорний потік Гемініди - один з найдивовижніших у цьому році, найяскравіші спалахи будуть помітні у ніч на суботу, 14 грудня.
- Гемініди утворюються внаслідок падіння уламків астероїда, що робить їх унікальними серед інших метеорних потоків.
- Для найкращих спостережень оберіть місце з мінімальним світловим забрудненням та уникайте яскравого місячного світла.
- Починайте спостереження близько 22:00, коли радіант у сузір’ї Близнюків буде високо в небі, та насолоджуйтеся видовищем до пізньої ночі.
- Не забудьте приготувати ковдру чи крісло для комфортної ночівлі під спостереження за галактичним шоу.
Коли та як можна буде побачити найдивовижній метеорний потік у цьому році
Зазначається, що цей метеорний потік відбувається щорічно і триває 19 листопада до 24 грудня. У 2024 році його пік припадає на ніч 13-14 грудня.
Очікується, що щогодини у нічному небі з’являтимуться до 150 падаючих метеорів.
Найкращим часом для спостережень за найефектнішим метеорним потоком року буде приблизно 2 година ночі.
Спостереження за згорянням в атмосфері деяких метеорів може затьмарити яскраве світло від Місяця, однак найяскравіші спалахи залишатимуться помітними.
Потік Гемініди відрізняє від інших метеорних потоків те, що падіння уламків утворюється не кометами, а астероїдом 3200 Фаетон, який є унікальним об’єктом, що демонструє активність подібну до комет.
У далекому минулому Фаетон, ймовірно, пережив зіткнення з іншим небесним тілом, що призвело до утворення хмари частинок, через які щороку проходить наша планета.
Ці частинки, входячи в атмосферу, створюють вражаючі метеорні смуги.
Поради для найкращого спостереження за метеорним потоком Гемініди
Знайдіть місце з мінімальним світловим забрудненням
Уникайте яскравого місячного світла: стійте спиною до Місяця і дивіться у найтемнішу частину неба
Починайте спостереження близько 22:00, коли радіант у сузір’ї Близнюків буде високо в небі.
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