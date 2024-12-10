Як та коли побачити найефектніший зорепад року
Категорія
Наука та медицина
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Як та коли побачити найефектніший зорепад року

Метеорний потік Гемініди
Джерело:  Space

У ніч на суботу, 14 грудня, українці зможуть на власні очі побачити один з найдивовижніших метеорних потоків Гемініди у цьому році. 

Головні тези:

  • Метеорний потік Гемініди - один з найдивовижніших у цьому році, найяскравіші спалахи будуть помітні у ніч на суботу, 14 грудня.
  • Гемініди утворюються внаслідок падіння уламків астероїда, що робить їх унікальними серед інших метеорних потоків.
  • Для найкращих спостережень оберіть місце з мінімальним світловим забрудненням та уникайте яскравого місячного світла.
  • Починайте спостереження близько 22:00, коли радіант у сузір’ї Близнюків буде високо в небі, та насолоджуйтеся видовищем до пізньої ночі.
  • Не забудьте приготувати ковдру чи крісло для комфортної ночівлі під спостереження за галактичним шоу.

Коли та як можна буде побачити найдивовижній метеорний потік у цьому році

Зазначається, що цей метеорний потік відбувається щорічно і триває 19 листопада до 24 грудня. У 2024 році його пік припадає на ніч 13-14 грудня.

Очікується, що щогодини у нічному небі з’являтимуться до 150 падаючих метеорів.

Найкращим часом для спостережень за найефектнішим метеорним потоком року буде приблизно 2 година ночі.

Спостереження за згорянням в атмосфері деяких метеорів може затьмарити яскраве світло від Місяця, однак найяскравіші спалахи залишатимуться помітними.

Вніч на суботу, 14 грудня, українці зможуть побачити метеорний потік Гемініди
Метеорний потік Гемініди

Потік  Гемініди відрізняє від інших метеорних потоків те, що падіння уламків утворюється не кометами, а астероїдом 3200 Фаетон, який є унікальним об’єктом, що демонструє активність подібну до комет.

У далекому минулому Фаетон, ймовірно, пережив зіткнення з іншим небесним тілом, що призвело до утворення хмари частинок, через які щороку проходить наша планета.

Ці частинки, входячи в атмосферу, створюють вражаючі метеорні смуги.

Поради для найкращого спостереження за метеорним потоком Гемініди

  • Знайдіть місце з мінімальним світловим забрудненням

  • Уникайте яскравого місячного світла: стійте спиною до Місяця і дивіться у найтемнішу частину неба

  • Починайте спостереження близько 22:00, коли радіант у сузір’ї Близнюків буде високо в небі.

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