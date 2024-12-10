У ніч на суботу, 14 грудня, українці зможуть на власні очі побачити один з найдивовижніших метеорних потоків Гемініди у цьому році.

Коли та як можна буде побачити найдивовижній метеорний потік у цьому році

Зазначається, що цей метеорний потік відбувається щорічно і триває 19 листопада до 24 грудня. У 2024 році його пік припадає на ніч 13-14 грудня.

Очікується, що щогодини у нічному небі з’являтимуться до 150 падаючих метеорів.

Найкращим часом для спостережень за найефектнішим метеорним потоком року буде приблизно 2 година ночі.

Спостереження за згорянням в атмосфері деяких метеорів може затьмарити яскраве світло від Місяця, однак найяскравіші спалахи залишатимуться помітними.

Метеорний потік Гемініди

Потік Гемініди відрізняє від інших метеорних потоків те, що падіння уламків утворюється не кометами, а астероїдом 3200 Фаетон, який є унікальним об’єктом, що демонструє активність подібну до комет.

У далекому минулому Фаетон, ймовірно, пережив зіткнення з іншим небесним тілом, що призвело до утворення хмари частинок, через які щороку проходить наша планета.

Ці частинки, входячи в атмосферу, створюють вражаючі метеорні смуги.

Поради для найкращого спостереження за метеорним потоком Гемініди