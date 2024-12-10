В ночь на субботу, 14 декабря, украинцы смогут своими глазами увидеть один из самых удивительных метеорных потоков Геминиды в этом году.
Главные тезисы
- Самый эффектный звездопад Геминиды в этом году будет наблюдаться в ночь на 14 декабря.
- Метеорные потоки Геминиды формируются от падения обломков астероида 3200 Фаэтон, что делает их уникальными по сравнению с другими потоками.
- Лучшее время для наблюдений - около 2 часов ночи, когда ожидается до 150 падающих метеоров в час.
- Для улучшения визуального восприятия рекомендуется выбрать место с минимальным световым загрязнением и избежать яркого лунного света.
- Начните наблюдение около 22:00, комфортно расположившись под открытым небом, чтобы насладиться галактическим шоу с максимальным эффектом.
Когда и как можно будет увидеть самый удивительный метеорный поток в этом году
Отмечается, что этот метеорный поток проходит ежегодно и длится 19 ноября до 24 декабря. В 2024 году его пик выпадает на ночь 13-14 декабря.
Ожидается, что каждый час в ночном небе будут появляться до 150 падающих метеоров.
Лучшее время для наблюдений за самым эффектным метеорным потоком года будет примерно 2 часа ночи.
Наблюдение за сгоранием в атмосфере некоторых метеоров может затмить яркий свет от Луны, однако самые яркие вспышки будут оставаться заметными.
Поток Геминиды отличает от других метеорных потоков то, что падение обломков образуется не кометами, а астероидом 3200 Фаэтон, являющимся уникальным объектом, демонстрирующим активность подобную кометам.
В далеком прошлом Фаэтон, вероятно, пережил столкновение с другим небесным телом, что привело к образованию облака частиц, через которые ежегодно проходит наша планета.
Эти частицы, входя в атмосферу, создают поразительные метеорные полосы.
Советы для наилучшего наблюдения за метеорным потоком Геминиды
Найдите место с минимальным световым загрязнением
Избегайте яркого лунного света: стойте спиной к Луне и смотрите в самую темную часть неба
Начните наблюдение около 22:00, когда радиант в созвездии Близнецов будет высоко в небе.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-