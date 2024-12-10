В ночь на субботу, 14 декабря, украинцы смогут своими глазами увидеть один из самых удивительных метеорных потоков Геминиды в этом году.

Когда и как можно будет увидеть самый удивительный метеорный поток в этом году

Отмечается, что этот метеорный поток проходит ежегодно и длится 19 ноября до 24 декабря. В 2024 году его пик выпадает на ночь 13-14 декабря.

Ожидается, что каждый час в ночном небе будут появляться до 150 падающих метеоров.

Лучшее время для наблюдений за самым эффектным метеорным потоком года будет примерно 2 часа ночи.

Наблюдение за сгоранием в атмосфере некоторых метеоров может затмить яркий свет от Луны, однако самые яркие вспышки будут оставаться заметными.

Метеорный поток Геминиды

Поток Геминиды отличает от других метеорных потоков то, что падение обломков образуется не кометами, а астероидом 3200 Фаэтон, являющимся уникальным объектом, демонстрирующим активность подобную кометам.

В далеком прошлом Фаэтон, вероятно, пережил столкновение с другим небесным телом, что привело к образованию облака частиц, через которые ежегодно проходит наша планета.

Эти частицы, входя в атмосферу, создают поразительные метеорные полосы.

Советы для наилучшего наблюдения за метеорным потоком Геминиды