Как и когда увидеть самый эффектный звездопад года
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Наука и медицина
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Как и когда увидеть самый эффектный звездопад года

Метеорный поток Геминиды
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Источник:  Space

В ночь на субботу, 14 декабря, украинцы смогут своими глазами увидеть один из самых удивительных метеорных потоков Геминиды в этом году.

Главные тезисы

  • Самый эффектный звездопад Геминиды в этом году будет наблюдаться в ночь на 14 декабря.
  • Метеорные потоки Геминиды формируются от падения обломков астероида 3200 Фаэтон, что делает их уникальными по сравнению с другими потоками.
  • Лучшее время для наблюдений - около 2 часов ночи, когда ожидается до 150 падающих метеоров в час.
  • Для улучшения визуального восприятия рекомендуется выбрать место с минимальным световым загрязнением и избежать яркого лунного света.
  • Начните наблюдение около 22:00, комфортно расположившись под открытым небом, чтобы насладиться галактическим шоу с максимальным эффектом.

Когда и как можно будет увидеть самый удивительный метеорный поток в этом году

Отмечается, что этот метеорный поток проходит ежегодно и длится 19 ноября до 24 декабря. В 2024 году его пик выпадает на ночь 13-14 декабря.

Ожидается, что каждый час в ночном небе будут появляться до 150 падающих метеоров.

Лучшее время для наблюдений за самым эффектным метеорным потоком года будет примерно 2 часа ночи.

Наблюдение за сгоранием в атмосфере некоторых метеоров может затмить яркий свет от Луны, однако самые яркие вспышки будут оставаться заметными.

В ночь на субботу, 14 декабря, украинцы смогут увидеть метеорный поток Геминиды
Метеорный поток Геминиды

Поток Геминиды отличает от других метеорных потоков то, что падение обломков образуется не кометами, а астероидом 3200 Фаэтон, являющимся уникальным объектом, демонстрирующим активность подобную кометам.

В далеком прошлом Фаэтон, вероятно, пережил столкновение с другим небесным телом, что привело к образованию облака частиц, через которые ежегодно проходит наша планета.

Эти частицы, входя в атмосферу, создают поразительные метеорные полосы.

Советы для наилучшего наблюдения за метеорным потоком Геминиды

  • Найдите место с минимальным световым загрязнением

  • Избегайте яркого лунного света: стойте спиной к Луне и смотрите в самую темную часть неба

  • Начните наблюдение около 22:00, когда радиант в созвездии Близнецов будет высоко в небе.

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