На тлі російсько-української війни з'являється дедалі більше західних “незалежних експертів”, які активно поширюють на свою аудиторії кремлівську брехню. Йдеться про десятки відомих у медійному просторі персон, які виконують завдання команди Путіна й ведуть інформаційну війну безпосередньо проти України.

Чому вплив роспропаганди на Захід не можна недооцінювати

Що важливо розуміти, російська пропаганда на Заході є вкрай небезпечною, адже не так вже й багато людей в інших країнам чітко усвідомлюють, чому почалася війна між Україною та РФ та як вона наразі розвивається.

Ба більше, західні “експерти”, які працюють на Кремль, ретранслюють свої фейки навіть на українську аудиторію, щоб посіяти розбрат та паніку серед нашого населення.

VoxCheck спільно з Центром протидії дезінформації при РНБО проаналізував 26 західних «експертів» та виявив, що їхня діяльність має ознаки мережевої. До уваги брались публікації та виступи за період з 2014 по 2023 роки. Поширити

Фото: VoxCheck

Як на Заході поширюють брехню про Україну та хід війни

За словами журналістів, більшість проаналізованих проросійських «експертів» мають власні ютуб-канали чи блоги на інших платформах.

Найскандальнішим та найвідомішим серед усіх є ексведучий Fox News Такер Карлсон.

Саме він нещодавно взяв інтерв’ю у диктатора Володимира Путіна - що важливо розуміти, єдиний серед усіх західних журналістів.

Ба більше, Карлсон публічно звинувачував Україну в підриві Каховської ГЕС та багато разів виправдовував вторгнення РФ, поширював фейки про «американські біолабораторії в Україні» та наголошував, що підтримка України шкодить країнам Заходу.

Також не можна проігнорувати постать журналіста Гленна Грінвальда. Раніше він писав статті для The Guardian.

Останній не просто дружить з Такером Карлсоном, а й також поширює наратив про те, що Україна, мовляв, не зможе звільнити окуповані Росією території.

Свій ютуб-канал веде також американський журналіст Денні Хайфон. Він часто записує відео з не менш відомим американським оглядачем Скоттом Ріттером. Перекладені фрагменти з відео Хайфона активно тиражує російська телекомпанія Russia Today. Поширити

Гостем цих програм доволі часто є колишній морський піхотинець Брайан Берлетік. Останній нахабно бреше, що офіційний Київ використовує «нацистські» військові підрозділи для придушення проросійських настроїв українців.

Ба більше, він безсоромно звинувачував бійців підрозділів «Азов», «Айдар» та «Правого сектору» в терорі цивільних. Також з його вуст лунають брехливі заяви про те, що «США розпочали війну в Україні».

Журналісти також звертають увагу на Ендрю Наполітано. До нього на етери проходять:

Джон Міршаймер,

Рей Макговерн,

Алістер Крук,

Ларрі Джонсон,

Джеффрі Сакс та інші.

Що важливо розуміти, Наполітано ще 10 років тому заявляв, що США не повинні протистояти вторгненню Путіна до України, а у 2023 — звинуватив Штати у «прямій війні з Росією».

Також доволі скандальним є ютуб-канал Redacted подружжя Клейтона та Наталі Морріс. Вони активно поширюють теорії змови та співзвучні російським наративи.

Варто також звернути увагу на те, що фрагменти відео каналу з російськими субтитрами часто публікує російський пропагандист Володимир Соловйов.

Окрім того, активно поширює фейки про російсько-українську війну видання The Grayzone, засновником та головним редактором якого є американський журналіст Макс Блюменталь.

У своїх статтях Блюменталь перекладає вину росії у воєнних злочинах на Україну: трагедію в маріупольському драмтеатрі називає «зрежисованою», а звинувачення в масовій кампанії росії щодо депортації українських дітей — «бездоказовими». Поширити

На The Grayzone часто публікують з інтерв’ю з проросійським політологом Джоном Міршаймером. Останній постійно бреше, що «НАТО спровокував Росію в Україні».

До списку проросійських пропагандистів потрапив і науковець Річард Саква. Він неодноразово публічно висловлював сумніви щодо причетності російських військових до трагедії в Бучі, а також цинічно звинувачував Зеленського в тому, що саме він «несе відповідальність за війну».

Журналісти також вказують на засновницю аналітичного центру «Інститут Шиллера» - Хельгу Цепп-Ларуш — німецьку політикиню та активістку. Остання постійно використовує свій ресурс для виправдання вторгнення РФ в Україну.

Що важливо розуміти, більшість із згаданих журналістів та “експертів” мають безпосередні зв’язки з Кремлем. Вони неодноразово приїжджали до Росії, жили там, співпрацювали з російськими провладними медіа та навіть отримували нагороди від країни-агресорки.