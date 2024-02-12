На фоне российско-украинской войны появляется все больше западных "независимых экспертов", активно распространяющих на свою аудиторию кремлевскую ложь. Речь идет о десятках известных в медийном пространстве персон, выполняющих задачи команды Путина и ведущих информационную войну непосредственно против Украины.

Почему влияние роспропаганды на Запад нельзя недооценивать

Что важно понимать, российская пропаганда на Западе крайне опасна, ведь не так уж много людей в других странах четко осознают, почему началась война между Украиной и РФ и как она сейчас развивается.

Более того, западные "эксперты", работающие на Кремль, ретранслируют свои фейки даже на украинскую аудиторию, чтобы посеять раздор и панику среди нашего населения.

VoxCheck совместно с Центром противодействия дезинформации при СНБО проанализировал 26 западных экспертов и обнаружил, что их деятельность имеет признаки сетевой. Учитывались публикации и выступления за период с 2014 по 2023 годы. Поделиться

Фото: VoxCheck

Как на Западе распространяют ложь об Украине и ходе войны

По словам журналистов, большинство проанализированных пророссийских «экспертов» имеют собственные ютуб-каналы или блоги на других платформах.

Самым скандальным и известным из всех является экс-ведущий Fox News Такер Карлсон.

Именно он недавно взял интервью у диктатора Владимира Путина – что важно понимать, единственный среди всех западных журналистов.

Более того, Карлсон публично обвинял Украину в подрыве Каховской ГЭС и много раз оправдывал вторжение РФ, распространял фейки об «американских биолабораториях в Украине» и подчеркивал, что поддержка Украины вредит странам Запада.

Также нельзя проигнорировать фигуру журналиста Гленна Гринвальда. Ранее он писал статьи The Guardian.

Последний не просто дружит с Такером Карлсоном, но также распространяет нарратив о том, что Украина, мол, не сможет освободить оккупированные Россией территории.

Свой ютуб-канал ведет также американский журналист Дэнни Хайфон. Он часто записывает видео с не менее известным американским обозревателем Скоттом Риттером. Переведенные фрагменты Хайфона активно тиражирует российская телекомпания Russia Today. Поделиться

Гостем этих программ довольно часто является бывший морской пехотинец Брайан Берлетик. Последний нагло лжет, что официальный Киев использует нацистские военные подразделения для подавления пророссийских настроений украинцев.

Более того, он обвинял бойцов подразделений «Азов», «Айдар» и «Правого сектора» в терроре гражданских. Также из его уст раздаются лживые заявления о том, что США начали войну в Украине.

Журналисты также обращают внимание на Эндрю Наполитано. К нему на эфиры проходят:

Джон Миршаймер,

Рэй Макговерн,

Алистер Крук,

Ларри Джонсон,

Джеффри Сакс и другие.

Что важно понимать, Наполитано еще 10 лет назад заявлял, что США не должны противостоять вторжению Путина в Украину, а в 2023 году обвинил Штаты в «прямой войне с Россией».

Также довольно скандальным является ютуб-канал Redacted супругов Клейтона и Натали Моррис. Они активно распространяют теории заговора и созвучные РФ нарративам.

Следует также обратить внимание на то, что фрагменты видеоканала с российскими субтитрами часто публикует российский пропагандист Владимир Соловьев.

Кроме того, активно распространяет фейки о российско-украинской войне издания The Grayzone, основателем и главным редактором которого является американский журналист Макс Блюменталь.

В своих статьях Блюменталь переводит вину России в военных преступлениях на Украину: трагедию в мариупольском драмтеатре называет «срежиссированной», а обвинения в массовой кампании России по депортации украинских детей — «бездоказательными». Поделиться

The Grayzone часто публикуют интервью с пророссийским политологом Джоном Миршаймером. Последний постоянно лжет, что «НАТО спровоцировало Россию в Украине».

В список пророссийских пропагандистов попал и ученый Ричард Саква. Он неоднократно публично выражал сомнения в причастности российских военных к трагедии в Буче, а также цинично обвинял Зеленского в том, что именно он «несет ответственность за войну».

Журналисты также указывают на основательницу аналитического центра «Институт Шиллера» – Хельгу Цепп-Ларуш – немецкую политика и активистку. Последняя постоянно использует свой ресурс для оправдания вторжения РФ в Украину.

Что важно понимать, большинство из упомянутых журналистов и экспертов имеют непосредственные связи с Кремлем. Они неоднократно приезжали в Россию, жили там, сотрудничали с российскими провластными медиа и даже получали награды от страны-агрессорки.