Як Україні розірвати порочне коло боргів на ринку електроенергії — думка експерта

Необхідне залучення під державні гарантії зовнішнього фінансування на “Енергоатом”, щоб вони закрили цей борг.

“Енергоатом” має борги

Уряд має надати можливість компанії “Енергоатом” отримати зовнішнє фінансування на поворотній основі, щоб якнайшвидше виплатити борги на ринку електроенергії та забезпечити стабільну роботу енергетики взимку.

Про це заявив Станіслав Ігнатьєв, експерт з енергетики.

Необхідне залучення під державні гарантії зовнішнього фінансування на Енергоатом, щоб вони закрили цей борг. Цей шлях буде найбільш ефективним, – сказав Ігнатьєв. Поширити

За його словами, іншим можливим варіантом виплати боргів могло бути докапіталізація “Енергоатому” з державного бюджету, однак такий варіант експерт назвав менш ймовірним через потребу направляти кошти перш за все на оборону країни.

При цьому він зазначив, що ланцюг боргів на ринку електроенергії наразі складає 61 млрд грн та зачіпає більшість учасників ринку електроенергії. При цьому близько 26 млрд грн з цієї суми має бути спрямовано на погашення заборгованості перед підприємствами зеленої енергетики.

Треба нарешті закрити це порочне коло боргів на ринку електроенергії, – підсумував експерт. Поширити

Президент Володимир Зеленський 7 листопада затвердив рішення РНБО щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми та її роботи в зимовий період, де найпріоритетнішими до вирішення Кабміном у місячний термін поставлено питання заборгованостей.

На думку голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства Андрія Геруса, Енергоатом має використати регуляторні покращення на ринку електроенергії України для того, щоб до прогнозних 17 млрд грн боргу на кінець року додатково зменшити заборгованість на 0,5-1 млрд грн.

Окупанти спричинили блекаут на ЗАЕС

14 листопада відбулося часткове знеструмлення окупованої російською армією Запорізької АЕС.

Про це повідомила пресслужба “Енергоатому” у Facebook.

Відбулося знеструмлення на шостому енергоблоці ЗАЕС, в результаті чого запустились дизель-генератори і системи безпеки, які працювали 90 хвилин. Поширити

У цей час окупаційне керівництво станції зʼясовувало причини знеструмлення та вирішувало, що робити з наслідками, до яких призвели своїми некомпетентними діями, – йдеться в повідомленні. Поширити

Ці дані підтвердили інспектори МАГАТЕ, які перебувають на майданчику тимчасово окупованої ЗАЕС.

В "Енергоатомі" наголосили, що через цілковиту непрофесійність російських окупантів на Запорізькій АЕС постійно відбувається деградація основного обладнання та більшає небезпечних випадків його відмов. Перебування рашистів на найбільшому атомному обʼєкті Європи загрожує ядерній та радіаційній безпеці.