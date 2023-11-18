Как Украине разорвать порочный круг долгов на рынке электроэнергии — мнение эксперта

Необходимо привлечение под государственные гарантии внешнего финансирования на "Энергоатом", чтобы они закрыли этот долг.

"Энергоатом" имеет долги

Правительство должно предоставить компании "Энергоатом" получить внешнее финансирование на возвратной основе, чтобы как можно быстрее выплатить долги на рынке электроэнергии и обеспечить стабильную работу энергетики зимой.

Об этом заявил Станислав Игнатьев, эксперт по энергетике.

Необходимо привлечение под государственные гарантии внешнего финансирования на “Энергоатом”, чтобы они закрыли этот долг. Этот путь будет наиболее эффективным, – сказал Игнатьев. Поделиться

По его словам, другим возможным вариантом выплаты долгов могла быть докапитализация "Энергоатома" из государственного бюджета, однако такой вариант эксперт назвал менее вероятным из-за необходимости направлять средства прежде всего на оборону страны.

При этом он отметил, что цепь долгов на рынке электроэнергии составляет 61 млрд грн и затрагивает большинство участников рынка электроэнергии. При этом около 26 млрд грн. из этой суммы должно быть направлено на погашение задолженности перед предприятиями зеленой энергетики.

Надо наконец-то закрыть этот порочный круг долгов на рынке электроэнергии, – подытожил эксперт. Поделиться

Президент Владимир Зеленский 7 ноября утвердил решение СНБО по мерам по повышению устойчивости энергосистемы и ее работе в зимний период, где наиболее приоритетными для решения Кабмином в месячный срок поставлен вопрос задолженностей.

По мнению главы Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Геруса, Энергоатом должен использовать регуляторные улучшения на рынке электроэнергии Украины для того, чтобы к прогнозным 17 млрд грн долга на конец года дополнительно снизить задолженность на 0,5-1 млрд грн.

Оккупанты вызвали блекаут на ЗАЭС

14 ноября произошло частичное обесточивание оккупированной российской армией Запорожской АЭС.

Об этом сообщила прессслужба "Энергоатома" в Facebook.

Произошло обесточивание на шестом энергоблоке ЗАЭС, в результате чего запустились работающие 90 минут дизель-генераторы и системы безопасности. Поделиться

В настоящее время оккупационное руководство станции выясняло причины обесточивания и решало, что делать с последствиями, к которым привели своими некомпетентными действиями, – говорится в сообщении. Поделиться

Эти данные подтвердили находящиеся на площадке временно оккупированной ЗАЭС инспекторы МАГАТЭ.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что из-за полной непрофессионализма российских оккупантов на Запорожской АЭС постоянно происходит деградация основного оборудования и увеличивается опасность его отказов. Нахождение рашистов на крупнейшем атомном объекте Европы чревато ядерной и радиационной безопасностью.