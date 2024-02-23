За інформацією представників Головного управління розвідки Міноборони України, російський літак-розвідник А-50У був збитий над Азовським морем за допомогою модернізованих ракет до радянського комплексу ЗРК С-200.

Що відомо про знищення літака А-50У армії РФ

Російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 вдалося збити із зенітного ракетного комплексу дальнього радіусу дії С-200.

Ще минулого року було оприлюднено інформацію про модернізацію Україною цих ракет.

У липні минулого року росіяни почали жалітись через удари по стратегічних об’єктах злочинної армії РФ на окупованих українських територіях.

Зокрема, зазначалось, що цими ракетами вдалось влучити по Кримському мосту, авіабазі в Ростовській області, Таганрогу, Калузькій області та інших російських регіонах.

За словами росіян, українці переробили систему ППО для ударів по наземних цілях і б'ють ракетами 5В28.

Теоретично використання адаптованих ракет ЗРК С-200 для нанесення ударів по наземних цілях можливо на відстані до 600 км, - заявляли підконтрольні Кремлю пропагандистські ЗМІ. Поширити

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, відповідальний за систему ППО, Ігор Романенко влітку 2023 року в коментарі ВВС Україна розповів, як українські військові вже відпрацьовували на тренування із застосування ракети С-200 по наземних цілях.

Такі ракети запускали у нас на полігонах, і вони летіли на відстань понад 600 км. Я сам був свідком цього, - зазначав Романенко. Поширити

Які ще версії знищення літака А-50У висуваються аналітиками

Аналітики проєкту ВЧК-ОГПУ зазначають, що російський літак розвідник, швидше за все, був уражений за допомогою ЗРК Patriot та мобільного малогабаритного широкосмугового радару-розвідника, який і наводив ракети на ціль.

Автори публікації зазначають, що такий радар легко можна встановити на розвідувальний дрон для проведення польоту у глибокому тилу ворога.

Сигнал такого радару виявити дуже складно, при цьому він здатний не просто виявляти, супроводжувати і давати цілевказівку, але і розрізняти силует цілі і візуально визначати її тип.

В даний час оточене місце падіння літака, всіх роззяв і журналістів вигнали, по центральних федеральних телевізійних каналах пройшла команда говорити тільки про пожежу і більше нічого, - зазначається у публікації аналітиків. Поширити

Жителі хутора Трудова Арменія розповіли, як зазнав аварії літак.