За інформацією представників Головного управління розвідки Міноборони України, російський літак-розвідник А-50У був збитий над Азовським морем за допомогою модернізованих ракет до радянського комплексу ЗРК С-200.
Що відомо про знищення літака А-50У армії РФ
Російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 вдалося збити із зенітного ракетного комплексу дальнього радіусу дії С-200.
Ще минулого року було оприлюднено інформацію про модернізацію Україною цих ракет.
У липні минулого року росіяни почали жалітись через удари по стратегічних об’єктах злочинної армії РФ на окупованих українських територіях.
Зокрема, зазначалось, що цими ракетами вдалось влучити по Кримському мосту, авіабазі в Ростовській області, Таганрогу, Калузькій області та інших російських регіонах.
За словами росіян, українці переробили систему ППО для ударів по наземних цілях і б'ють ракетами 5В28.
Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, відповідальний за систему ППО, Ігор Романенко влітку 2023 року в коментарі ВВС Україна розповів, як українські військові вже відпрацьовували на тренування із застосування ракети С-200 по наземних цілях.
Які ще версії знищення літака А-50У висуваються аналітиками
Аналітики проєкту ВЧК-ОГПУ зазначають, що російський літак розвідник, швидше за все, був уражений за допомогою ЗРК Patriot та мобільного малогабаритного широкосмугового радару-розвідника, який і наводив ракети на ціль.
Автори публікації зазначають, що такий радар легко можна встановити на розвідувальний дрон для проведення польоту у глибокому тилу ворога.
Сигнал такого радару виявити дуже складно, при цьому він здатний не просто виявляти, супроводжувати і давати цілевказівку, але і розрізняти силует цілі і візуально визначати її тип.
Жителі хутора Трудова Арменія розповіли, як зазнав аварії літак.
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