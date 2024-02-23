По информации представителей Главного управления разведки Минобороны Украины, российский самолет-разведчик А-50У был сбит над Азовским морем с помощью модернизированных ракет в советский комплекс ЗРК С-200.
Что известно об уничтожении самолета А-50В армии РФ
Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 удалось сбить с зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200.
Еще в прошлом году была обнародована информация о модернизации Украиной этих ракет.
В июле прошлого года россияне начали жаловаться из-за ударов по стратегическим объектам преступной армии РФ на оккупированных украинских территориях.
В частности, отмечалось, что этими ракетами удалось попасть по Крымскому мосту, авиабазе в Ростовской области, Таганроге, Калужской области и других российских регионах.
По словам россиян, украинцы переработали систему ПВО для ударов по наземным целям и избивают ракетами 5В28.
Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, ответственный за систему ПВО, Игорь Романенко летом 2023 года в комментарии BBC Украина рассказал, как украинские военные уже отрабатывали на тренировку по применению ракеты С-200 по наземным целям.
Какие еще версии уничтожения самолета А-50У выдвигаются аналитиками
Аналитики проекта ВЧК-ОГПУ отмечают, что российский самолет разведчик, скорее всего, был поражен с помощью ЗРК Patriot и мобильного широкополосного малогабаритного радара-разведчика, который и наводил ракеты на цель.
Авторы публикации отмечают, что такой радар можно легко установить на разведывательный дрон для проведения полета в глубоком тылу врага.
Сигнал такого радара обнаружить очень сложно, при этом он способен не просто выявлять, сопровождать и давать целеуказание, но и различать силуэт цели и визуально определять ее тип.
Жители хутора Трудовая Армения рассказали, как потерпел крушение самолет.
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