По информации представителей Главного управления разведки Минобороны Украины, российский самолет-разведчик А-50У был сбит над Азовским морем с помощью модернизированных ракет в советский комплекс ЗРК С-200.

Что известно об уничтожении самолета А-50В армии РФ

Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 удалось сбить с зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200.

Еще в прошлом году была обнародована информация о модернизации Украиной этих ракет.

В июле прошлого года россияне начали жаловаться из-за ударов по стратегическим объектам преступной армии РФ на оккупированных украинских территориях.

В частности, отмечалось, что этими ракетами удалось попасть по Крымскому мосту, авиабазе в Ростовской области, Таганроге, Калужской области и других российских регионах.

По словам россиян, украинцы переработали систему ПВО для ударов по наземным целям и избивают ракетами 5В28.

Теоретически использование адаптированных ракет ЗРК С-200 для нанесения ударов по наземным целям возможно на расстоянии до 600 км, – заявляли подконтрольные Кремлю пропагандистские СМИ. Поделиться

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, ответственный за систему ПВО, Игорь Романенко летом 2023 года в комментарии BBC Украина рассказал, как украинские военные уже отрабатывали на тренировку по применению ракеты С-200 по наземным целям.

Такие ракеты запускали у нас на полигонах, и они летели на расстояние более 600 км. Я сам был свидетелем этого, – отмечал Романенко. Поделиться

Какие еще версии уничтожения самолета А-50У выдвигаются аналитиками

Аналитики проекта ВЧК-ОГПУ отмечают, что российский самолет разведчик, скорее всего, был поражен с помощью ЗРК Patriot и мобильного широкополосного малогабаритного радара-разведчика, который и наводил ракеты на цель.

Авторы публикации отмечают, что такой радар можно легко установить на разведывательный дрон для проведения полета в глубоком тылу врага.

Сигнал такого радара обнаружить очень сложно, при этом он способен не просто выявлять, сопровождать и давать целеуказание, но и различать силуэт цели и визуально определять ее тип.

В настоящее время оцепленное место падения самолета, всех зевак и журналистов выгнали, по центральным федеральным телевизионным каналам прошла команда говорить только о пожаре и больше ничего, - отмечается в публикации аналитиков. Поделиться

Жители хутора Трудовая Армения рассказали, как потерпел крушение самолет.