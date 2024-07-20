Як відключатимуть світло в Україні 21 липня — графіки
Категорія
Україна
Дата публікації

Як відключатимуть світло в Україні 21 липня — графіки

Як відключатимуть світло в Україні 21 липня — графіки
Джерело:  Укренерго

За вказівкою НЕК "Укренерго", графіки погодинних відключень електроенергії  21 липня планують застосовувати з 00:00 до 24:00.

Головні тези:

 

  • З 15:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно, в інші години — одна черга.
  • Ситуація в енергосистемі України очікується найближчим часом покращитися згідно з заявою міністра енергетики Германа Галущенка.
  • Ремонтна кампанія на об'єктах генерації проводиться для забезпечення повноцінної роботи атомної генерації протягом осінньо-зимового періоду.
  • Спеціалісти “Енергоатому'”докладають зусиль для перезавантаження палива та пуску в роботу блоків з метою забезпечення енергобезпеки.

Як діятимуть графіки відключення світла в Україні 21 липня

За повідомленням "Укренерго", з 15:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно. В інші години діятиме одна черга відключень.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень — це 4 години обмежень на добу, дві черги — 8 годин обмежень, три черги — 12 годин обмежень, чотири черги — більше 12 годин обмежень. Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень — це 4 години обмежень на добу, дві черги — 8 годин обмежень, три черги — 12 годин обмежень, чотири черги — більше 12 годин обмежень.

Про зміни у графіках повідомлятимуть окремо.

Ситуація зі світлом покращиться найближчим часом

Ситуація в енергосистемі України поліпшиться вже найближчим часом. Про це під час години запитань до уряду заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Уже найближчим часом ситуація поліпшиться. І це правда, я це підтверджую, — зазначив глава Міненерго.

За його словами, це повʼязано з особливостями ремонтної кампанії на обʼєктах генерації. Ремонтна кампанія проводиться таким чином, щоб атомна генерація працювала повним складом протягом осінньо-зимового періоду. І відповідно під це всі строки адаптовані.

Сьогодні, з урахуванням тієї складної ситуації, яка є через постійні обстріли, через аномальні погодні умови, ми намагаємося максимально скоротити терміни там, де це можливо, основне — без загрози для ядерної та радіаційної безпеки, — наголосив Галущенко.

Він додав, що спеціалісти "Енергоатому" роблять все можливе, аби скоріше перезавантажити паливо і пустити в роботу блоки.

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