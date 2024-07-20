Як відключатимуть світло в Україні 21 липня — графіки

За вказівкою НЕК "Укренерго", графіки погодинних відключень електроенергії 21 липня планують застосовувати з 00:00 до 24:00.
Головні тези:
- З 15:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно, в інші години — одна черга.
- Ситуація в енергосистемі України очікується найближчим часом покращитися згідно з заявою міністра енергетики Германа Галущенка.
- Ремонтна кампанія на об'єктах генерації проводиться для забезпечення повноцінної роботи атомної генерації протягом осінньо-зимового періоду.
- Спеціалісти “Енергоатому'”докладають зусиль для перезавантаження палива та пуску в роботу блоків з метою забезпечення енергобезпеки.
Як діятимуть графіки відключення світла в Україні 21 липня
За повідомленням "Укренерго", з 15:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно. В інші години діятиме одна черга відключень.
Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень — це 4 години обмежень на добу, дві черги — 8 годин обмежень, три черги — 12 годин обмежень, чотири черги — більше 12 годин обмежень. Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень — це 4 години обмежень на добу, дві черги — 8 годин обмежень, три черги — 12 годин обмежень, чотири черги — більше 12 годин обмежень.
Про зміни у графіках повідомлятимуть окремо.
Ситуація зі світлом покращиться найближчим часом
Ситуація в енергосистемі України поліпшиться вже найближчим часом. Про це під час години запитань до уряду заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
За його словами, це повʼязано з особливостями ремонтної кампанії на обʼєктах генерації. Ремонтна кампанія проводиться таким чином, щоб атомна генерація працювала повним складом протягом осінньо-зимового періоду. І відповідно під це всі строки адаптовані.
Він додав, що спеціалісти "Енергоатому" роблять все можливе, аби скоріше перезавантажити паливо і пустити в роботу блоки.
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