Как будут отключать свет в Украине 21 июля — графики
Категория
Украина
Дата публикации

Как будут отключать свет в Украине 21 июля — графики

Как будут отключать свет в Украине 21 июля — графики
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Источник:  Укрэнерго

По указанию НЭК "Укрэнерго", графики почасовых отключений электроэнергии 21 июля планируют применять с 00:00 до 24:00.

Главные тезисы

 

  • Облэнерго планируют применять две очереди отключений с 15:00 до 24:00, в остальное время будет действовать одна очередь.
  • Изменения в графиках будут предоставлены дополнительно, а ситуация в энергосистеме страны ожидается улучшиться в ближайшее время в связи с ремонтной кампанией на объектах поколения.
  • Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что специалисты делают все возможное для обеспечения безопасной работы атомной генерации в течение осенне-зимнего периода.
  • Целью ремонта является максимальное сокращение времени безопасной перезагрузки топлива и пуска блоков без угрозы радиационной безопасности.

Как будут действовать графики отключения света в Украине 21 июля

По сообщению "Укрэнерго", с 15.00 до 24.00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно. В другие часы будет действовать одна очередь отключений.

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений — это 4 часа ограничений в сутки, две очереди — 8 часов ограничений, три очереди — 12 часов ограничений, четыре очереди — более 12 часов ограничений. Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений — это 4 часа ограничений в сутки, две очереди — 8 часов ограничений, три очереди — 12 часов ограничений, четыре очереди — более 12 часов ограничений.

Об изменениях в графиках будут сообщаться отдельно.

Ситуация со светом улучшится в ближайшее время

Ситуация в энергосистеме Украины улучшится уже в ближайшее время. Об этом во время часа вопросов правительству заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Уже в ближайшее время ситуация улучшится. И это правда, я это подтверждаю, — отметил глава Минэнерго.

По его словам, это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах поколения. Ремонтная кампания производится таким образом, чтобы атомная генерация работала полным составом в течение осенне-зимнего периода. И соответственно, под это все сроки адаптированы.

Сегодня, с учетом той сложной ситуации, которая из-за постоянных обстрелов, из-за аномальных погодных условий, мы пытаемся максимально сократить сроки там, где это возможно, основное — без угрозы для ядерной и радиационной безопасности, — отметил Галущенко.

Он добавил, что специалисты "Энергоатома" делают все возможное, чтобы поскорее перезагрузить топливо и пустить в работу блоки.

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