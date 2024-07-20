Как будут отключать свет в Украине 21 июля — графики

По указанию НЭК "Укрэнерго", графики почасовых отключений электроэнергии 21 июля планируют применять с 00:00 до 24:00.
Главные тезисы
- Облэнерго планируют применять две очереди отключений с 15:00 до 24:00, в остальное время будет действовать одна очередь.
- Изменения в графиках будут предоставлены дополнительно, а ситуация в энергосистеме страны ожидается улучшиться в ближайшее время в связи с ремонтной кампанией на объектах поколения.
- Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что специалисты делают все возможное для обеспечения безопасной работы атомной генерации в течение осенне-зимнего периода.
- Целью ремонта является максимальное сокращение времени безопасной перезагрузки топлива и пуска блоков без угрозы радиационной безопасности.
Как будут действовать графики отключения света в Украине 21 июля
По сообщению "Укрэнерго", с 15.00 до 24.00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно. В другие часы будет действовать одна очередь отключений.
Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений — это 4 часа ограничений в сутки, две очереди — 8 часов ограничений, три очереди — 12 часов ограничений, четыре очереди — более 12 часов ограничений. Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений — это 4 часа ограничений в сутки, две очереди — 8 часов ограничений, три очереди — 12 часов ограничений, четыре очереди — более 12 часов ограничений.
Об изменениях в графиках будут сообщаться отдельно.
Ситуация со светом улучшится в ближайшее время
Ситуация в энергосистеме Украины улучшится уже в ближайшее время. Об этом во время часа вопросов правительству заявил министр энергетики Герман Галущенко.
По его словам, это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах поколения. Ремонтная кампания производится таким образом, чтобы атомная генерация работала полным составом в течение осенне-зимнего периода. И соответственно, под это все сроки адаптированы.
Он добавил, что специалисты "Энергоатома" делают все возможное, чтобы поскорее перезагрузить топливо и пустить в работу блоки.
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