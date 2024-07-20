Как будут отключать свет в Украине 21 июля — графики

По указанию НЭК "Укрэнерго", графики почасовых отключений электроэнергии 21 июля планируют применять с 00:00 до 24:00.

Как будут действовать графики отключения света в Украине 21 июля

По сообщению "Укрэнерго", с 15.00 до 24.00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно. В другие часы будет действовать одна очередь отключений.

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений — это 4 часа ограничений в сутки, две очереди — 8 часов ограничений, три очереди — 12 часов ограничений, четыре очереди — более 12 часов ограничений. Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений — это 4 часа ограничений в сутки, две очереди — 8 часов ограничений, три очереди — 12 часов ограничений, четыре очереди — более 12 часов ограничений.

Об изменениях в графиках будут сообщаться отдельно.

Ситуация со светом улучшится в ближайшее время

Ситуация в энергосистеме Украины улучшится уже в ближайшее время. Об этом во время часа вопросов правительству заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Уже в ближайшее время ситуация улучшится. И это правда, я это подтверждаю, — отметил глава Минэнерго. Поделиться

По его словам, это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах поколения. Ремонтная кампания производится таким образом, чтобы атомная генерация работала полным составом в течение осенне-зимнего периода. И соответственно, под это все сроки адаптированы.

Сегодня, с учетом той сложной ситуации, которая из-за постоянных обстрелов, из-за аномальных погодных условий, мы пытаемся максимально сократить сроки там, где это возможно, основное — без угрозы для ядерной и радиационной безопасности, — отметил Галущенко. Поделиться

Он добавил, что специалисты "Энергоатома" делают все возможное, чтобы поскорее перезагрузить топливо и пустить в работу блоки.