Як виглядає фінальний дизайн iPhone 17 Pro — відео
Як виглядає фінальний дизайн iPhone 17 Pro — відео

Що відомо про iPhone 17
Інсайдер Джон Проссер оприлюднив довгоочікуване відео, на якому можна побачити iPhone 17 Pro в найдрібніших подробицях. Ба більше, він продемонстрував iPhone 17 Air і базовий Айфон 2025.

Головні тези:

  • Дизайн iPhone 17 Pro отримає нові забарвлення (помаранчеве і синє).
  • Звичайний iPhone 17 не отримає змін у дизайні.

Що відомо про iPhone 17

Згідно з даними інсайдера, блок камер стане прямокутним у стилі Google Pixel.

Попри це, вказано, що розташування об'єктивів вирішили не змінювати.

Джон Проссер звертає увагу на те, що спалах і LiDAR все-таки "переїдуть" на правий край.

Окрім того, наголошується, що через новий блок камер логотип Apple зміститься нижче за центр задньої панелі.

На переконання експерта, з такою задньою кришкою iPhone 17 Pro/Pro Max повинні вийти більш впізнаваними.

У відео також зібрані нові забарвлення iPhone 17 Pro (помаранчеве і синє).

Як зазначає Джон Проссер, цього разу йдеться про неочікуваний відступ від звичної палітри "прошок", яка традиційно обмежувалася сріблястим, чорним і синім.

Щодо тонкого і легкого iPhone 17 Air, то він отримає горизонтальну смужку, щоб відповідати дизайн-коду iPhone 17 Pro і відрізнятися від iPhone 16e. Звичайний iPhone 17, як уже повідомлялося, не отримає змін у дизайні.

