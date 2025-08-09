Як виглядає фінальний дизайн iPhone 17 Pro — відео

Інсайдер Джон Проссер оприлюднив довгоочікуване відео, на якому можна побачити iPhone 17 Pro в найдрібніших подробицях. Ба більше, він продемонстрував iPhone 17 Air і базовий Айфон 2025.
Головні тези:
- Дизайн iPhone 17 Pro отримає нові забарвлення (помаранчеве і синє).
- Звичайний iPhone 17 не отримає змін у дизайні.
Що відомо про iPhone 17
Згідно з даними інсайдера, блок камер стане прямокутним у стилі Google Pixel.
Попри це, вказано, що розташування об'єктивів вирішили не змінювати.
Джон Проссер звертає увагу на те, що спалах і LiDAR все-таки "переїдуть" на правий край.
Окрім того, наголошується, що через новий блок камер логотип Apple зміститься нижче за центр задньої панелі.
На переконання експерта, з такою задньою кришкою iPhone 17 Pro/Pro Max повинні вийти більш впізнаваними.
У відео також зібрані нові забарвлення iPhone 17 Pro (помаранчеве і синє).
Як зазначає Джон Проссер, цього разу йдеться про неочікуваний відступ від звичної палітри "прошок", яка традиційно обмежувалася сріблястим, чорним і синім.
