Как выглядит финальный дизайн iPhone 17 Pro — видео

Инсайдер Джон Проссер обнародовал долгожданное видео, на котором можно увидеть iPhone 17 Pro в мельчайших подробностях. Более того, он продемонстрировал iPhone 17 Air и базовый Айфон 2025.
Главные тезисы
- Дизайн iPhone 17 Pro получит новые расцветки (оранжевая и синяя).
- Обычный iPhone 17 не получит изменений в дизайне.
Что известно об iPhone 17
Согласно данным инсайдера, блок камер станет прямоугольным в стиле Google Pixel.
Тем не менее, указано, что расположение объективов решили не менять.
Джон Проссер обращает внимание на то, что вспышка и LiDAR все-таки "переедут" на правый край.
Кроме того, указано, что из-за нового блока камер логотип Apple сместится ниже центра задней панели.
По убеждению эксперта, с такой задней крышкой iPhone 17 Pro/Pro Max должны получиться более узнаваемыми.
В видео также собраны новые расцветки iPhone 17 Pro (оранжевая и синяя).
Как отмечает Джон Проссер, в этот раз речь идет о неожиданном отступлении от привычной палитры "прошок", которая традиционно ограничивалась серебристым, черным и синим.
