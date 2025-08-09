Как выглядит финальный дизайн iPhone 17 Pro — видео
Читати українською
Источник:  online.ua

Инсайдер Джон Проссер обнародовал долгожданное видео, на котором можно увидеть iPhone 17 Pro в мельчайших подробностях. Более того, он продемонстрировал iPhone 17 Air и базовый Айфон 2025.

Главные тезисы

  • Дизайн iPhone 17 Pro получит новые расцветки (оранжевая и синяя).
  • Обычный iPhone 17 не получит изменений в дизайне.

Согласно данным инсайдера, блок камер станет прямоугольным в стиле Google Pixel.

Тем не менее, указано, что расположение объективов решили не менять.

Джон Проссер обращает внимание на то, что вспышка и LiDAR все-таки "переедут" на правый край.

Кроме того, указано, что из-за нового блока камер логотип Apple сместится ниже центра задней панели.

По убеждению эксперта, с такой задней крышкой iPhone 17 Pro/Pro Max должны получиться более узнаваемыми.

В видео также собраны новые расцветки iPhone 17 Pro (оранжевая и синяя).

Как отмечает Джон Проссер, в этот раз речь идет о неожиданном отступлении от привычной палитры "прошок", которая традиционно ограничивалась серебристым, черным и синим.

Что касается тонкого и легкого iPhone 17 Air, то он получит горизонтальную полоску, чтобы соответствовать дизайн-коду iPhone 17 Pro и отличаться от iPhone 16e. Обычный iPhone 17, как уже сообщалось, не получит изменений в дизайне.

