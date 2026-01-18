Як виглядає iPhone 18 Pro — відео від інсайдера

Відомий техноблогер Джон Проссер врешті продемострував довгоочікувані трансформації в дизайні iPhone 18 Pro та 18 Pro Max. Ба більше, він назвав 3 імовірні нові кольори корпусу.

iPhone 18 Pro та 18 Pro Max — що про них відомо

За словами інсайдери, у 2026 році дизайн "прошки" дійсно має всі шанси, щоб вразити більшість користувачів.

Джон Проссер стверджує, що датчики Face ID сховають під дисплеєм, а фронтальну камеру перемістять у лівий верхній кут.

Попри це, вказано, що концепцію Dynamic Island вирішили зберегти, однак у вигляді програмного елемента інтерфейсу без "дірки" в екрані.

Зміни очікуються і на задній панелі. Витік вказує на появу основної камери зі змінною діафрагмою. Такий механізм дозволить керувати кількістю світла, що потрапляє на матрицю — прямо як на професійних фотоапаратах. При цьому інсайдер зазначає, що ця функція може залишитися ексклюзивом для версії 18 Pro Max. Поширити

Також, команда Apple вирішила суттєво вдосконалити кнопку Camera Control, де замість сенсорного відгуку з'явиться чутливість до натискання.

Ба більше, плануються експерименти з новими кольорами корпусу — бордовим, коричневим і фіолетовим.

Існує висока ймовірність того, що до релізу дійде лише один.