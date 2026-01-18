Як виглядає iPhone 18 Pro — відео від інсайдера

Відомий техноблогер Джон Проссер врешті продемострував довгоочікувані трансформації в дизайні iPhone 18 Pro та 18 Pro Max. Ба більше, він назвав 3 імовірні нові кольори корпусу.
Головні тези:
- Концепцію Dynamic Island мають намір зберегти.
- Офіційний анонс iPhone 18 Pro традиційно очікується у вересні 2026 року.
iPhone 18 Pro та 18 Pro Max — що про них відомо
За словами інсайдери, у 2026 році дизайн "прошки" дійсно має всі шанси, щоб вразити більшість користувачів.
Джон Проссер стверджує, що датчики Face ID сховають під дисплеєм, а фронтальну камеру перемістять у лівий верхній кут.
Попри це, вказано, що концепцію Dynamic Island вирішили зберегти, однак у вигляді програмного елемента інтерфейсу без "дірки" в екрані.
Також, команда Apple вирішила суттєво вдосконалити кнопку Camera Control, де замість сенсорного відгуку з'явиться чутливість до натискання.
Ба більше, плануються експерименти з новими кольорами корпусу — бордовим, коричневим і фіолетовим.
Існує висока ймовірність того, що до релізу дійде лише один.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-