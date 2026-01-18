Как выглядит iPhone 18 Pro — видео от инсайдера

Известный техноблогер Джон Проссер наконец продемонстрировал долгожданные трансформации в дизайне iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Более того, он назвал 3 возможные новые цвета корпуса.
Главные тезисы
- Концепцию Dynamic Island намерены сохранить.
- Официальный анонс iPhone 18 Pro традиционно ожидается в сентябре 2026 года.
iPhone 18 Pro и 18 Pro Max — что о них известно
По словам инсайдера, в 2026 году дизайн "прошки" действительно имеет все шансы поразить большинство пользователей.
Джон Проссер утверждает, что датчики Face ID скроют под дисплеем, а переднюю камеру переместят в левый верхний угол.
Тем не менее, концепцию Dynamic Island решили сохранить, однако в виде программного элемента интерфейса без "дыры" в экране.
Также, Apple решила существенно усовершенствовать кнопку Camera Control, где вместо сенсорного отклика появится чувствительность к нажатию.
Более того, планируются эксперименты с новыми цветами корпуса — бордовым, коричневым и фиолетовым.
Существует высокая вероятность, что до релиза дойдет только один.
