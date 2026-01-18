Как выглядит iPhone 18 Pro — видео от инсайдера
Категория
Технологии
Дата публикации

Как выглядит iPhone 18 Pro — видео от инсайдера

iPhone 18 Pro и 18 Pro Max – что о них известно
Читати українською
Источник:  online.ua

Известный техноблогер Джон Проссер наконец продемонстрировал долгожданные трансформации в дизайне iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Более того, он назвал 3 возможные новые цвета корпуса.

Главные тезисы

  • Концепцию Dynamic Island намерены сохранить.
  • Официальный анонс iPhone 18 Pro традиционно ожидается в сентябре 2026 года.

iPhone 18 Pro и 18 Pro Max — что о них известно

По словам инсайдера, в 2026 году дизайн "прошки" действительно имеет все шансы поразить большинство пользователей.

Джон Проссер утверждает, что датчики Face ID скроют под дисплеем, а переднюю камеру переместят в левый верхний угол.

Тем не менее, концепцию Dynamic Island решили сохранить, однако в виде программного элемента интерфейса без "дыры" в экране.

Изменения можно ожидать и на задней панели. Утечка указывает на появление основной камеры с переменной диафрагмой. Такой механизм позволит управлять количеством света, попадающего на матрицу — прямо как на профессиональных фотоаппаратах. При этом инсайдер отмечает, что эта функция может остаться эксклюзивом для версии 18 Pro Max.

Также, Apple решила существенно усовершенствовать кнопку Camera Control, где вместо сенсорного отклика появится чувствительность к нажатию.

Более того, планируются эксперименты с новыми цветами корпуса — бордовым, коричневым и фиолетовым.

Существует высокая вероятность, что до релиза дойдет только один.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Лучшие смартфоны 2025 года — рейтинг MKBHD
Лучшие смартфоны 2025 года по версии MKBHD
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Honor представила уникальные смартфоны Win и Win RT
Смартфоны Win и Win RT – в чем их уникальность
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Эксперты назвали лучшие смартфоны на старте 2026 года
Как выглядит рейтинг от Tom's Guide

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?