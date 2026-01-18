Как выглядит iPhone 18 Pro — видео от инсайдера

Известный техноблогер Джон Проссер наконец продемонстрировал долгожданные трансформации в дизайне iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Более того, он назвал 3 возможные новые цвета корпуса.

iPhone 18 Pro и 18 Pro Max — что о них известно

По словам инсайдера, в 2026 году дизайн "прошки" действительно имеет все шансы поразить большинство пользователей.

Джон Проссер утверждает, что датчики Face ID скроют под дисплеем, а переднюю камеру переместят в левый верхний угол.

Тем не менее, концепцию Dynamic Island решили сохранить, однако в виде программного элемента интерфейса без "дыры" в экране.

Изменения можно ожидать и на задней панели. Утечка указывает на появление основной камеры с переменной диафрагмой. Такой механизм позволит управлять количеством света, попадающего на матрицу — прямо как на профессиональных фотоаппаратах. При этом инсайдер отмечает, что эта функция может остаться эксклюзивом для версии 18 Pro Max. Поделиться

Также, Apple решила существенно усовершенствовать кнопку Camera Control, где вместо сенсорного отклика появится чувствительность к нажатию.

Более того, планируются эксперименты с новыми цветами корпуса — бордовым, коричневым и фиолетовым.

Существует высокая вероятность, что до релиза дойдет только один.