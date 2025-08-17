Як виглядає космічне "Око Саурона" — унікальний знімок
Джерело:  Live Science

За словами астрономів, їм врешті-решт вдалося зробити знімок складного магнітного поля гігантського енергетичного струменя, який вчені називають "Оком Саурона". Що важливо розуміти, на створення цього зображення знадобилося понад 15 років.

Головні тези:

  • Унікальний знімок вдалося зробити завдяки майже ідеальному збігу струменя із Землею. 
  • Учені мають намір розкрити механізм цього явища.

Як стверджують науковці, джерелом цього "космічного ока" є блазар, що отримав цікаву назву PKS 1424+240.

Вчені звертають увагу на те, що він знаходиться за мільярди світлових років від Землі.

Вони змогли зазирнути в один із "струменевих конусів" PKS 1424+240 за допомогою радіохвиль.

Це дало можливість візуалізувати магнітні поля всередині енергетичного променя.

Завдяки цьому було зроблене перше чітке зображення блазара завдяки об'єднанню даних, зібраних за 15 років Національною радіоастрономічною обсерваторією Very Long Baseline Array.

Фото — Y.Y. Kovalev/Max Planck Institute for Radio Astronomy

З заявою з цього приводу виступив автор дослідження Юрій Ковальов, астроном з Інституту радіоастрономії Макса Планка в Бонні:

Коли ми відновили зображення, воно виглядало просто приголомшливо. Ми ніколи не бачили нічого подібного — майже ідеальне тороїдальне магнітне поле зі струменем, спрямованим прямо на нас.

