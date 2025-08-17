Как выглядит космическое "Глаз Саурона" — уникальный снимок
Как выглядит космическое "Глаз Саурона" — уникальный снимок

Источник:  Live Science

По словам астрономов, им в конце концов удалось сделать снимок сложного магнитного поля гигантской энергетической струи, которую ученые называют "Глазом Саурона". Что важно понимать, для создания этого изображения понадобилось более 15 лет.

  • Уникальный снимок удалось сделать благодаря почти идеальному совпадению струи с Землей.
  • Ученые намерены раскрыть механизм этого явления.

Как утверждают ученые, источником этого "космического глаза" является блазар, который получил интересное название PKS 1424+240.

Ученые обращают внимание на то, что он находится в миллиардах световых лет от Земли.

Они смогли заглянуть в один из "струйных конусов" PKS 1424+240 с помощью радиоволн.

Это позволило визуализировать магнитные поля внутри энергетического луча.

Благодаря этому было сделано первое четкое изображение блазара благодаря объединению данных, собранных за 15 лет Национальной радиоастрономической обсерваторией Very Long Baseline Array.

Фото — YY Ковальев/Max Planck Institute for Radio Astronomy

С заявлением по этому поводу выступил автор исследования Юрий Ковалев, астроном из Института радиоастрономии Макса Планка в Бонне:

Когда мы восстановили изображение, оно выглядело потрясающе. Мы никогда не видели ничего подобного — почти идеальное тороидальное магнитное поле с струей, направленной прямо на нас.

