Як виглядає найдорожчий iPhone в історії — перші фото
iPhone Ultra - як виглядає та що про нього відомо
Джерело:  online.ua

У мережі вірусяться світлини, на яких можна побачити довгоочікуваний iPhone Ultra: йдеться про перший складаний смартфон в історії Apple. Ці фото опублікував авторитетний інсайдер Digital Chat Station.

Головні тези:

  • Загалом своєю формою він буде нагадувати iPad mini.
  • Новинка потішить користувачів аж 4 камерами.

Попри те, що презентація цього смартфону запланована на осінь 2026 року, уже зараз інсайдери розкривають чимало цікавих подробиць про новинку.

Згідно з останніми даними, Phone Ultra зможе похизуватися не лише "книжковим" форм-фактором, а й нестандартним співвідношенням сторін.

Анонімні джерела стверджують, що зовнішній екран матиме діагональ 5,49" з роздільною здатністю 2088×1422 і співвідношенням 3:2.

Фото: Digital Chat Station

Що стосується внутрішнього дисплею, то він у розкладеному стані матиме діагональ 7,76" з роздільною здатністю 2713×1920 .

Судячи з макетів, згин на екрані має бути майже непомітним. Apple використовує інноваційний шарнір із рідкого металу та спеціальне гнучке скло, щоб мінімізувати видимість лінії згину. Товщина в розкладеному вигляді нібито становитиме всього 4,8 мм — це навіть менше, ніж у iPhone Air (5,6 мм).

Фото: Digital Chat Station

Окрім того, стверджується, що ця довгоочікувана новинка отримає рекордний акумулятор на 5500 мАг, а також аж чотири камери (зовнішня, внутрішня і два основних модулі на 48 Мп). Ціна буде стартувати від 2300 доларів.

Більше по темі

