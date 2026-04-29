Как выглядит самый дорогой iPhone в истории — первые фото
iPhone Ultra – как выглядит и что о нем известно
Источник:  online.ua

В сети вирусятся фотографии, на которых можно увидеть долгожданный iPhone Ultra: речь идет о первом сложном смартфоне в истории Apple. Эти фотографии опубликовал авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

Главные тезисы

  • В общей сложности своей формой он будет напоминать iPad mini.
  • Новинка порадует пользователей сразу 4 камерами.

iPhone Ultra — как выглядит и что о нем известно

Несмотря на то, что презентация этого смартфона запланирована на осень 2026, уже сейчас инсайдеры раскрывают немало интересных подробностей о новинке.

Согласно последним данным, Phone Ultra сможет похвастаться не только "книжным" форм-фактором, но и нестандартным соотношением сторон.

Анонимные источники утверждают, что внешний экран будет иметь диагональ 5,49" с разрешением 2088×1422 и соотношением 3:2.

Фото: Digital Chat Station

Что касается внутреннего дисплея, то он в разложенном состоянии будет иметь диагональ 7,76" с разрешением 2713×1920 .

Судя по макетам, сгиб на экране должен быть почти незаметным. Apple использует инновационный шарнир из жидкого металла и специальное гибкое стекло, чтобы минимизировать видимость линии изгиба. Толщина в разложенном виде будет составлять всего 4,8 мм — это даже меньше, чем у iPhone Air (5,6 мм).

Фото: Digital Chat Station

Кроме того, утверждается, что эта долгожданная новинка получит рекордный аккумулятор на 5500 мАч, а также четыре камеры (наружная, внутренняя и два основных модуля на 48 Мп). Цена будет стартовать от 2300 долларов.

