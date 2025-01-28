Як виглядали б люди з крилами — неочікувана відповідь науковців
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Як виглядали б люди з крилами — неочікувана відповідь науковців

Людина з крилами
Джерело:  Live Science

Людина не має крил і не вміє літати самостійно, однак науковці склали ймовірний анотомічний портрет людини, якби все було навпаки. 

Головні тези:

  • Анотомічний портрет людини з крилами залежав би від її розмірів та структури крил.
  • Для польоту потрібні розвинені літальні м'язи, адаптовані до специфічного типу крил.
  • Існує кілька типів польоту, і кожен передбачає використання різних видів крил.
  • Еволюційно люди не мають ідеальної анатомії для польоту, порівняно з летючими тваринами.

Як вигладяла б людина з крилами, що вміє самостійно літати

Науковці зазначають, що у даному випадку все залежало б від розмірів конкретної людини.

Зокрема, за словами професора біології в Університеті Північної Кароліни в Чапел-Хілл Тая Хедріка, при вазі близько 70 кг та зрості 1,5 метри розмар крил людини мав би складати не менше 6 метрів і навіть це було б напрочуд малими розмірами.

При цьому вчені додають, що для вміння літати людині потрібні були б не лише крила.

По-перше, ми повинні розглянути, які саме крила у нас будуть. Класичний образ ангела зображує людину, що летить, з величезною парою пернатих крил, що стирчать зі спини. Анатомічно це вимагало б окремої лопатки, — пояснює науковий співробітник Інституту динозаврів при Музеї природознавства округу Лос-Анджелес Майкл Хабіб.

Як виглядали б люди з крилами
Людина з крилами

Чи достатньо людині було б самих крил для того, аби літати

За його словами, наявність крил вимагала б розвинених літальних м’язів, що огинають грудну клітину та спину.

На думку Майкла Хабіба, анатомічно людям найбільше підходили б крила як у кажанів.

Таким чином вся рука та кисть витягувалися б, створюючи 6-метровий розмах крил.

Однак для справжніх польотів людське тіло мало б виробляти багато енергії, що можливо лише за наявності сильних м’язів.

Зокрема у птахів в середньому від 16% до 19% м'язової маси складають м'язи, які використовуються для польоту. 

Крім того, Хабіб зазначив, що те, як людина буде літати, визначатиметься її анатомією. 

Існує кілька типів польоту, і всі літаючі істоти спеціалізуються на різних видах, таких як махання, ковзання, зависання і ширяння. Кожна з цих спеціалізацій передбачає різні типи крил. Наприклад, Хабіб сказав, що птах, який махає крилами під час польоту, має коротші та міцніші крила. З іншого боку, птах, що ширяє, як альбатрос, має набагато довші крила порівняно з його розміром. Люди, з їхніми відносно великими розмірами, швидше за все, ширяли б у повітрі, — підкреслюють автори матеріалу.

У цьому питанні люди перебувають в еволюційно невигідному становищі, адже тварини, які літають, тисячоліттями покращували свою анатомію для польоту. 

Нам знадобилося б багато інших пристосувань, які птахи набули за ці роки, — пояснює Тай Хедрік.

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