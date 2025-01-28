Людина не має крил і не вміє літати самостійно, однак науковці склали ймовірний анотомічний портрет людини, якби все було навпаки.

Як вигладяла б людина з крилами, що вміє самостійно літати

Науковці зазначають, що у даному випадку все залежало б від розмірів конкретної людини.

Зокрема, за словами професора біології в Університеті Північної Кароліни в Чапел-Хілл Тая Хедріка, при вазі близько 70 кг та зрості 1,5 метри розмар крил людини мав би складати не менше 6 метрів і навіть це було б напрочуд малими розмірами.

При цьому вчені додають, що для вміння літати людині потрібні були б не лише крила.

По-перше, ми повинні розглянути, які саме крила у нас будуть. Класичний образ ангела зображує людину, що летить, з величезною парою пернатих крил, що стирчать зі спини. Анатомічно це вимагало б окремої лопатки, — пояснює науковий співробітник Інституту динозаврів при Музеї природознавства округу Лос-Анджелес Майкл Хабіб. Поширити

Людина з крилами

Чи достатньо людині було б самих крил для того, аби літати

За його словами, наявність крил вимагала б розвинених літальних м’язів, що огинають грудну клітину та спину.

На думку Майкла Хабіба, анатомічно людям найбільше підходили б крила як у кажанів.

Таким чином вся рука та кисть витягувалися б, створюючи 6-метровий розмах крил.

Однак для справжніх польотів людське тіло мало б виробляти багато енергії, що можливо лише за наявності сильних м’язів.

Зокрема у птахів в середньому від 16% до 19% м'язової маси складають м'язи, які використовуються для польоту.

Крім того, Хабіб зазначив, що те, як людина буде літати, визначатиметься її анатомією.

Існує кілька типів польоту, і всі літаючі істоти спеціалізуються на різних видах, таких як махання, ковзання, зависання і ширяння. Кожна з цих спеціалізацій передбачає різні типи крил. Наприклад, Хабіб сказав, що птах, який махає крилами під час польоту, має коротші та міцніші крила. З іншого боку, птах, що ширяє, як альбатрос, має набагато довші крила порівняно з його розміром. Люди, з їхніми відносно великими розмірами, швидше за все, ширяли б у повітрі, — підкреслюють автори матеріалу. Поширити

У цьому питанні люди перебувають в еволюційно невигідному становищі, адже тварини, які літають, тисячоліттями покращували свою анатомію для польоту.