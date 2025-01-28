Людина не має крил і не вміє літати самостійно, однак науковці склали ймовірний анотомічний портрет людини, якби все було навпаки.
Головні тези:
- Анотомічний портрет людини з крилами залежав би від її розмірів та структури крил.
- Для польоту потрібні розвинені літальні м'язи, адаптовані до специфічного типу крил.
- Існує кілька типів польоту, і кожен передбачає використання різних видів крил.
- Еволюційно люди не мають ідеальної анатомії для польоту, порівняно з летючими тваринами.
Як вигладяла б людина з крилами, що вміє самостійно літати
Науковці зазначають, що у даному випадку все залежало б від розмірів конкретної людини.
Зокрема, за словами професора біології в Університеті Північної Кароліни в Чапел-Хілл Тая Хедріка, при вазі близько 70 кг та зрості 1,5 метри розмар крил людини мав би складати не менше 6 метрів і навіть це було б напрочуд малими розмірами.
При цьому вчені додають, що для вміння літати людині потрібні були б не лише крила.
Чи достатньо людині було б самих крил для того, аби літати
За його словами, наявність крил вимагала б розвинених літальних м’язів, що огинають грудну клітину та спину.
На думку Майкла Хабіба, анатомічно людям найбільше підходили б крила як у кажанів.
Таким чином вся рука та кисть витягувалися б, створюючи 6-метровий розмах крил.
Однак для справжніх польотів людське тіло мало б виробляти багато енергії, що можливо лише за наявності сильних м’язів.
Зокрема у птахів в середньому від 16% до 19% м'язової маси складають м'язи, які використовуються для польоту.
Крім того, Хабіб зазначив, що те, як людина буде літати, визначатиметься її анатомією.
У цьому питанні люди перебувають в еволюційно невигідному становищі, адже тварини, які літають, тисячоліттями покращували свою анатомію для польоту.
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