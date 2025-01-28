У человека нет крыльев и не умеет летать самостоятельно, однако ученые составили вероятный анотомический портрет человека, если бы все было наоборот.
Главные тезисы
- Анатомический портрет человека с крыльями зависел бы от его размеров и структуры крыльев, требующих развитых летательных мышц.
- Ученые выделяют несколько типов полета, каждый из которых предполагает использование определенных видов крыльев.
- Для успешного полета человеку необходимы не только крылья, но и высокая энергия и развитые летательные мышцы, подобные у летучих мышей.
- Летающие существа эволюционно улучшили свою анатомию для полета, в то время как люди с их относительно большими размерами скорее всего парили бы в воздухе.
- Человек с крыльями потребовал бы значительных приспособлений, аналогичных тем, которые развились у летающих животных за тысячелетия.
Как выгладил бы человек с крыльями, умеющий самостоятельно летать
Ученые отмечают, что в данном случае все зависело бы от размеров конкретного человека.
В частности, по словам профессора биологии в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл Тая Хедрика, при весе около 70 кг и росте 1,5 метра розмарь крыльев человека должна составлять не менее 6 метров и даже это было бы удивительно малыми размерами.
При этом ученые добавляют, что для умения летать человеку нужны были не только крылья.
Достаточно ли человеку было бы самых крыльев для того, чтобы летать
По его словам, наличие крыльев требовало бы развитых летательных мышц, огибающих грудную клетку и спину.
По мнению Майкла Хабиба, анатомически людям больше всего подходили бы крылья как у летучих мышей.
Таким образом, вся рука и кисть вытягивались бы, создавая 6-метровый размах крыльев.
Однако для настоящих полетов человеческое тело должно производить много энергии, что возможно только при наличии сильных мышц.
В частности, у птиц в среднем от 16% до 19% мышечной массы составляют мышцы, которые используются для полета.
Кроме того, Хабиб отметил, что то, как человек будет летать, будет определяться его анатомией.
В этом вопросе люди находятся в эволюционно невыгодном положении, ведь летающие животные тысячелетиями улучшали свою анатомию для полета.
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