Как выглядели бы люди с крыльями — неожиданный ответ ученых
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Как выглядели бы люди с крыльями — неожиданный ответ ученых

Человек с крыльями
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Источник:  Live Science

У человека нет крыльев и не умеет летать самостоятельно, однако ученые составили вероятный анотомический портрет человека, если бы все было наоборот.

Главные тезисы

  • Анатомический портрет человека с крыльями зависел бы от его размеров и структуры крыльев, требующих развитых летательных мышц.
  • Ученые выделяют несколько типов полета, каждый из которых предполагает использование определенных видов крыльев.
  • Для успешного полета человеку необходимы не только крылья, но и высокая энергия и развитые летательные мышцы, подобные у летучих мышей.
  • Летающие существа эволюционно улучшили свою анатомию для полета, в то время как люди с их относительно большими размерами скорее всего парили бы в воздухе.
  • Человек с крыльями потребовал бы значительных приспособлений, аналогичных тем, которые развились у летающих животных за тысячелетия.

Как выгладил бы человек с крыльями, умеющий самостоятельно летать

Ученые отмечают, что в данном случае все зависело бы от размеров конкретного человека.

В частности, по словам профессора биологии в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл Тая Хедрика, при весе около 70 кг и росте 1,5 метра розмарь крыльев человека должна составлять не менее 6 метров и даже это было бы удивительно малыми размерами.

При этом ученые добавляют, что для умения летать человеку нужны были не только крылья.

Во-первых, мы должны рассмотреть, какие именно крылья у нас будут. Классический образ ангела изображает летящего человека с огромной парой торчащих со спины пернатых крыльев. Анатомически это потребовало бы отдельной лопатки, — объясняет научный сотрудник Института динозавров при Музее естествознания округа Лос-Анджелес Майкл Хабиб.

Как выглядели бы люди с крыльями
Человек с крыльями

Достаточно ли человеку было бы самых крыльев для того, чтобы летать

По его словам, наличие крыльев требовало бы развитых летательных мышц, огибающих грудную клетку и спину.

По мнению Майкла Хабиба, анатомически людям больше всего подходили бы крылья как у летучих мышей.

Таким образом, вся рука и кисть вытягивались бы, создавая 6-метровый размах крыльев.

Однако для настоящих полетов человеческое тело должно производить много энергии, что возможно только при наличии сильных мышц.

В частности, у птиц в среднем от 16% до 19% мышечной массы составляют мышцы, которые используются для полета.

Кроме того, Хабиб отметил, что то, как человек будет летать, будет определяться его анатомией.

Существует несколько типов полета, и все летающие существа специализируются на разных видах, таких как махание, скольжение, зависание и парение. Каждая из этих специализаций предполагает разные типы крыльев. Например, Хабиб сказал, что птица, которая машет крыльями во время полета, имеет более короткие и более крепкие крылья. С другой стороны, птица, парящая, как альбатрос, имеет гораздо более длинные крылья по сравнению с ее размером. Люди, с их относительно большими размерами, скорее всего, парили бы в воздухе, — подчеркивают авторы материала.

В этом вопросе люди находятся в эволюционно невыгодном положении, ведь летающие животные тысячелетиями улучшали свою анатомию для полета.

Нам понадобилось бы много других приспособлений, которые птицы приобрели за эти годы, — объясняет Тай Хедрик.

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