Сколько времени птицы способны проводить в полете — интересный ответ ученых
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Сколько времени птицы способны проводить в полете — интересный ответ ученых

Черный стриж
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Источник:  IFL Science

Шведские ученые из Лундского университета подтвердили поразительную способность некоторых птиц проводить в полете невероятное количество времени без приземления.

Главные тезисы

  • Шведские ученые из Лундского университета подтвердили, что некоторые стрижи способны проводить в полете до 10 месяцев без приземления.
  • Исследователи обозначили птиц регистраторами данных со встроенными акселерометрами для наблюдения за полетной активностью.
  • Птицы проводили на земле только около двух месяцев в году для размножения, остальное время находились в воздухе.
  • Эволюционирование их летательных способностей позволяет стрижам тратить меньше энергии и питаться насекомыми во время полета.
  • Отличия в оперении могут объяснить, почему некоторые птицы способны совершать длительные перелеты без остановок, в то время как другие приземляются для отдыха.

Какие птицы способны месяцами проводить в полете и не совершать приземлений

В материале издания отмечается, что еще в 70-х годах прошлого века валлийский орнитолог Рональд Локли предположил, что стрижи способны проводить в полете до 10 месяцев и не совершать никакого приземления.

Однако шведским исследователям удалось подтвердить эту теорию только в 2016 году.

Стрижи способны проводить в полете до 10 месяцев без приземлений.
Стрижи

В частности, в рамках собственного исследования ученые следили за 13 взрослыми особями стрижей. Их обозначили крошечными регистраторами данных со встроенными акселерометрами для регистрации полетной активности, а также датчиками уровня освещенности для определения местоположения птиц.

Слежка за некоторыми стрижами продолжалась несколько лет. За этот период они мигрировали из Швеции на юг Сахары зимой, а затем вернулись обратно.

Как стрижам удается проводить большую часть времени в полете

По результатам наблюдений было установлено, что большую часть времени птицы производили именно в воздухе.

Преимущественно стрижи проводили на земле только около двух месяцев в году для размножения.

Шведские ученые отмечают, что в течение 10 месяцев некоторые птицы на короткое время иногда совершали приземление, однако 99,5% всего времени проводили в воздухе.

Три стрижа находились в воздухе все 10 месяцев своей миграции.

По мнению исследователей, разница между птицами, которые совершали дальние перелеты без остановок и приземляющимися, может заключаться в их оперении.

В частности, у стрижей, осуществлявших приземление, не линяли перья крыльев, а у остальных птиц линька прошла и появились новые перья.

Линька или не линька может указывать на небольшие отличия в их общем состоянии или количестве паразитов, а также объяснять поведение отдельных птиц в полете, — отмечает ведущий автор исследования Андерс Хеденстрем.

По его словам, стрижи способны так долго находиться в полете благодаря эволюционированию у очень эффективных летунов с обтекаемой формой тела, а также длинными и узкими крыльями.

Это позволяет им тратить гораздо меньше энергии, а также питаться насекомыми во время полета.

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