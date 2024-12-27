Шведські науковці з Лундського університету підтвердили вражаючу здатність деяких птахів проводити у польоті неймовірну кількість часу без жодного приземлення.

Які птахи здатні місяцями проводити у польоті і не здійснювати приземлень

У матеріалі видання зазначається, що ще у 70-х роках минулого століття валлійський орнітолог Рональд Локлі припустив, що стрижі здатні проводити у польоті до 10 місяців і не здійснювати жодного приземлення.

Однак шведським дослідникам вдалось підтвердити цю теорію лише у 2016 році.

Стрижі

Зокрема, у рамках власного дослідження науковці стежили за 13 дорослими особинами стрижів. Їх позначили крихітними реєстраторами даних, з вбудованими акселерометрами для реєстрації польотної активності, а також датчиками рівня освітленості для визначення місця розташування птахів.

Стеження за деякими стрижами тривало протягом кількох років. За цей період вони мігрували зі Швеції на південь Сахари взимку, а потім повернулись назад.

Як стрижам вдається проводити більшість часу у польоті

За результатами спостережень було встановлено, що більшу частину часу птахи проводили саме в повітрі.

Переважно стрижі проводили на землі лише близько двох місяців на рік із метою розмноження.

Шведські науковці зазначають, що протягом 10 місяців деякі птахи на короткий час іноді здійснювали приземлення, однак 99,5% всього часу проводили у повітрі.

Три стрижі перебували в повітрі всі 10 місяців своєї міграції.

На думку дослідників, різниця між птахами, які здійснювали далекі перельоти без зупинок і тими, хто приземлявся, може полягати в їхньому оперенні.

Зокрема, у стрижів, що здійснювали приземлення, не линяли пір'я крил, а в решти птахів линька пройшла і з'явилося нове пір'я.

Линяння або не линяння може вказувати на невеликі відмінності в їхньому загальному стані або кількості паразитів, а також пояснювати поведінку окремих птахів у польоті, — зазначає провідний автор дослідження Андерс Хеденстрем. Поширити

За його словами, стрижі здатні так довго перебувати у польоті завдяки еволюціонуванню у дуже ефективних літунів з обтічною формою тіла, а також довгими і вузькими крилами.

Це дозволяє їм витрачати набагато менше енергії, а також харчуватись комахами під час польоту.