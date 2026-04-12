Як виглядатиме червоний iPhone 18 Pro — перше фото
Категорія
Технології
Дата публікації

Джерело:  PhoneArena

За словами інсайдерів, компанія Apple знову вирішила відмовитися від класичних темних кольорів корпусу в серії iPhone Pro. Так, наразі відомо, що у iPhone 18 Pro та 18 Pro Max з'явиться новий червоний колір.

Головні тези:

  • Сам дизайн флагманів кардинально не зміниться. 
  • Серію iPhone 18 Pro мають намір представити уже осінню.

За словами анонімних джерел, у їхньому розпорядженні опинилися перші візуалізації, що дають можливість уявити, яким буде дизайн довгоочікуваного смартфона.

Інсайдери стверджують, що відтінок буде не яскравим, а темним — дуже схожий на бордовий.

Що важливо розуміти, цей колір буде відрізнятися від яскраво-вишневих моделей Project RED попередніх серій — він більш "глибокий і витончений".

Нещодавно активно ширилися чутки про фіолетовий і кавовий відтінки, однак інсайдер Марк Гурман наголосив, що це лише варіації нового бордового кольору, а не окремі варіанти.

Фото: PhoneArena

Варто також зазначити, що Apple може залишити й помаранчевий варіант.

Анонімні джерела наголошують, що сам дизайн флагманів не зазнає кардинальних змін.

Основний акцент робиться саме на нових відтінках, а не на переробці форми чи компонуванні елементів. Раніше повідомлялося, що основною візуальною відмінністю iPhone 18 Pro від попередніх поколінь стане зменшений виріз Dynamic Island.

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?