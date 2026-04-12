Як виглядатиме червоний iPhone 18 Pro — перше фото

За словами інсайдерів, компанія Apple знову вирішила відмовитися від класичних темних кольорів корпусу в серії iPhone Pro. Так, наразі відомо, що у iPhone 18 Pro та 18 Pro Max з'явиться новий червоний колір.
Головні тези:
- Сам дизайн флагманів кардинально не зміниться.
- Серію iPhone 18 Pro мають намір представити уже осінню.
Apple продовжує експеременти з iPhone
За словами анонімних джерел, у їхньому розпорядженні опинилися перші візуалізації, що дають можливість уявити, яким буде дизайн довгоочікуваного смартфона.
Інсайдери стверджують, що відтінок буде не яскравим, а темним — дуже схожий на бордовий.
Що важливо розуміти, цей колір буде відрізнятися від яскраво-вишневих моделей Project RED попередніх серій — він більш "глибокий і витончений".
Нещодавно активно ширилися чутки про фіолетовий і кавовий відтінки, однак інсайдер Марк Гурман наголосив, що це лише варіації нового бордового кольору, а не окремі варіанти.
Варто також зазначити, що Apple може залишити й помаранчевий варіант.
Анонімні джерела наголошують, що сам дизайн флагманів не зазнає кардинальних змін.
