Как будет выглядеть красный iPhone 18 Pro — первое фото

По словам инсайдеров, компания Apple снова решила отказаться от классических темных цветов корпуса в серии iPhone Pro. Так, известно, что у iPhone 18 Pro и 18 Pro Max появится новый красный цвет.

Apple продолжает эксперименты с iPhone

По словам анонимных источников, в их распоряжении оказались первые визуализации, позволяющие представить, каким будет дизайн долгожданного смартфона.

Инсайдеры утверждают, что оттенок будет не ярким, а темным — очень похожим на бордовый.

Что важно понимать, этот цвет будет отличаться от ярко-вишневых моделей Project RED предыдущих серий — он более "глубокий и утонченный".

Недавно активно распространялись слухи о фиолетовом и кофейном оттенках, однако инсайдер Марк Гурман подчеркнул, что это лишь вариации нового бордового цвета, а не отдельные варианты.

Стоит отметить, что Apple может оставить и оранжевый вариант.

Анонимные источники отмечают, что сам дизайн флагманов не претерпевает кардинальных изменений.