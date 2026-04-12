Как будет выглядеть красный iPhone 18 Pro — первое фото

По словам инсайдеров, компания Apple снова решила отказаться от классических темных цветов корпуса в серии iPhone Pro. Так, известно, что у iPhone 18 Pro и 18 Pro Max появится новый красный цвет.
Главные тезисы
- Сам дизайн флагманов кардинально не изменится.
- Серию iPhone 18 Pro намерены представить уже осенью.
Apple продолжает эксперименты с iPhone
По словам анонимных источников, в их распоряжении оказались первые визуализации, позволяющие представить, каким будет дизайн долгожданного смартфона.
Инсайдеры утверждают, что оттенок будет не ярким, а темным — очень похожим на бордовый.
Что важно понимать, этот цвет будет отличаться от ярко-вишневых моделей Project RED предыдущих серий — он более "глубокий и утонченный".
Недавно активно распространялись слухи о фиолетовом и кофейном оттенках, однако инсайдер Марк Гурман подчеркнул, что это лишь вариации нового бордового цвета, а не отдельные варианты.
Стоит отметить, что Apple может оставить и оранжевый вариант.
Анонимные источники отмечают, что сам дизайн флагманов не претерпевает кардинальных изменений.
