Как будет выглядеть красный iPhone 18 Pro — первое фото

Источник:  PhoneArena

По словам инсайдеров, компания Apple снова решила отказаться от классических темных цветов корпуса в серии iPhone Pro. Так, известно, что у iPhone 18 Pro и 18 Pro Max появится новый красный цвет.

Главные тезисы

  • Сам дизайн флагманов кардинально не изменится.
  • Серию iPhone 18 Pro намерены представить уже осенью.

Apple продолжает эксперименты с iPhone

По словам анонимных источников, в их распоряжении оказались первые визуализации, позволяющие представить, каким будет дизайн долгожданного смартфона.

Инсайдеры утверждают, что оттенок будет не ярким, а темным — очень похожим на бордовый.

Что важно понимать, этот цвет будет отличаться от ярко-вишневых моделей Project RED предыдущих серий — он более "глубокий и утонченный".

Недавно активно распространялись слухи о фиолетовом и кофейном оттенках, однако инсайдер Марк Гурман подчеркнул, что это лишь вариации нового бордового цвета, а не отдельные варианты.

Стоит отметить, что Apple может оставить и оранжевый вариант.

Анонимные источники отмечают, что сам дизайн флагманов не претерпевает кардинальных изменений.

Основной упор делается именно на новых оттенках, а не на переработке формы или компоновке элементов. Ранее сообщалось, что основным визуальным отличием iPhone 18 Pro от предыдущих поколений станет уменьшенный вырез Dynamic Island.

