Як вимикатимуть світло в Україні 19 липня — графіки

Як діятимуть графіки відключень світла в Україні 19 липня

Як повідомляє “Укренерго”, 19 липня заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби.

Так, з 00:00 до 9:00 і з 23:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень.

Найбільші обмеження будуть застосовувати З 9:00 до 23:00 обленерго — три черги відключень одночасно.

Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги — обмеження до 70% споживачів у кожній області. Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень — це 4 години обмежень на добу, дві черги — 8 годин обмежень, три черги — 12 годин обмежень, чотири черги — більше 12 годин обмежень.

Що відомо про очікування на покращення ситуації з відключеннями світла у серпні

В серпні має трохи зменшитися обсяг обмежень. Це пов'язано з тим, що деякі енергетичні об'єкти повернуться в роботу після планових ремонтів. Звісно, якщо не буде нових російських ударів, — пояснює речниця “Укренерго”. Поширити

За її словами, на ситуацію з енергопостачанням взимку також впливатиме низка факторів.