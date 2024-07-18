Як вимикатимуть світло в Україні 19 липня — графіки

19 липня графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби.
Головні тези:
- 19 липня діятимуть дві черги відключень з 00:00 до 9:00 та з 23:00 до 24:00, та три черги відключень з 9:00 до 23:00.
- У серпні планується трохи зменшити обсяг обмежень через повернення енергетичних об'єктів в роботу після планових ремонтів.
- Ситуація з відключеннями світла також залежатиме від інтенсивності обстрілів та протидії російським атакам, кількості відновленого обладнання на електростанціях.
Як діятимуть графіки відключень світла в Україні 19 липня
Як повідомляє “Укренерго”, 19 липня заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби.
Так, з 00:00 до 9:00 і з 23:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень.
Найбільші обмеження будуть застосовувати З 9:00 до 23:00 обленерго — три черги відключень одночасно.
Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги — обмеження до 70% споживачів у кожній області. Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень — це 4 години обмежень на добу, дві черги — 8 годин обмежень, три черги — 12 годин обмежень, чотири черги — більше 12 годин обмежень.
Що відомо про очікування на покращення ситуації з відключеннями світла у серпні
За її словами, на ситуацію з енергопостачанням взимку також впливатиме низка факторів.
інтенсивність обстрілів та успішність протидії російським атакам з боку Сил оборони;
кількість обладнання, яке вдасться відновити на українських електростанціях.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-