Как будут выключать свет в Украине 19 июля — графики

19 июля графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток.

Как будут действовать графики отключения света в Украине 19 июля

Как сообщает “Укрэнерго”, 19 июля меры ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток.

Так, с 00:00 до 9:00 и с 23:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений.

Наибольшие ограничения будут применять С 9:00 до 23:00 облэнерго — три очереди отключений одновременно.

Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди — ограничение до 70% потребителей в каждой области. Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений — это 4 часа ограничений в сутки, две очереди — 8 часов ограничений, три очереди — 12 часов ограничений, четыре очереди — более 12 часов ограничений.

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В августе должно немного уменьшиться объем ограничений. Это связано с тем, что некоторые энергетические объекты вернутся после плановых ремонтов. Конечно, если не будет новых российских ударов, — объясняет представитель Укрэнерго. Поделиться

По ее словам, на ситуацию с энергоснабжением зимой также будут влиять ряд факторов.