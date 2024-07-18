Как будут выключать свет в Украине 19 июля — графики

19 июля графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток.
Главные тезисы
- Отключения электроэнергии будут происходить по трем и четырем очередям, затрагивая различные потребителей в каждом регионе.
- В августе планируется уменьшение ограничений в связи с возвращением некоторых энергетических объектов после ремонтов.
- На ситуацию с отключениями света будут влиять факторы, такие как обстрелы, противодействие российским атакам и восстановление оборудования на электростанциях.
Как будут действовать графики отключения света в Украине 19 июля
Как сообщает “Укрэнерго”, 19 июля меры ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток.
Так, с 00:00 до 9:00 и с 23:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений.
Наибольшие ограничения будут применять С 9:00 до 23:00 облэнерго — три очереди отключений одновременно.
Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди — ограничение до 70% потребителей в каждой области. Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений — это 4 часа ограничений в сутки, две очереди — 8 часов ограничений, три очереди — 12 часов ограничений, четыре очереди — более 12 часов ограничений.
Что известно об ожиданиях улучшения ситуации с отключениями света в августе
По ее словам, на ситуацию с энергоснабжением зимой также будут влиять ряд факторов.
интенсивность обстрелов и успешность противодействия русским атакам со стороны Сил обороны;
количество оборудования, которое получится восстановить на украинских электростанциях.
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