Як залишитись з інтернетом під час блекаутів — поради Мінцифри
Категорія
Технології
Дата публікації

Як залишитись з інтернетом під час блекаутів — поради Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації України
Блекаут

Мінцифри опублікувало поради щодо найефективніших технологій, які допоможуть зберегти доступ до інтернету під час відключень електроенергії.

Як зберегти доступ до інтернету в блекаут

У Мінцифри дізналися в провайдерів про найефективніші способи, що допоможуть забезпечити інтернет під час відключень.

Він підійде українцям з різним типом інтернету в будинку та дасть змогу залишатися на звʼязку від 4 до 72 годин.

Щоб навчатися, працювати та спілкуватися попри дії ворога, фахівці розповіли про 4 різні способи підключення до інтернету.

Йдеться про технології xPON, FTTx, DOCSIS або xDSL.

xPON дозволить залишатися на зв’язку без електрики до 72 годин. Такі можливості наразі доступні лише для 52,2% користувачів, які мають оптоволоконне підключення.

Для 71,4% українців доступна технологія xDSL за допомогою телефонного кабеля. Середній час роботи з таким підключенням - 4-8 годин.

А щоб знеструмлення не застали вас зненацька, подзвоніть провайдеру зараз та дізнайтеся, яка технологія підійде саме вам.

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