Як залишитись з інтернетом під час блекаутів — поради Мінцифри

Мінцифри опублікувало поради щодо найефективніших технологій, які допоможуть зберегти доступ до інтернету під час відключень електроенергії.
Як зберегти доступ до інтернету в блекаут
У Мінцифри дізналися в провайдерів про найефективніші способи, що допоможуть забезпечити інтернет під час відключень.
Він підійде українцям з різним типом інтернету в будинку та дасть змогу залишатися на звʼязку від 4 до 72 годин.
Щоб навчатися, працювати та спілкуватися попри дії ворога, фахівці розповіли про 4 різні способи підключення до інтернету.
Йдеться про технології xPON, FTTx, DOCSIS або xDSL.
xPON дозволить залишатися на зв’язку без електрики до 72 годин. Такі можливості наразі доступні лише для 52,2% користувачів, які мають оптоволоконне підключення.
Для 71,4% українців доступна технологія xDSL за допомогою телефонного кабеля. Середній час роботи з таким підключенням - 4-8 годин.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-