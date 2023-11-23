Как остаться с интернетом во время блекаутов — советы Минцифры

Минцифры опубликовало советы по самым эффективным технологиям, которые помогут сохранить доступ к интернету во время отключений электроэнергии.

Как сохранить доступ к интернету в блекаут

В Минцифре узнали у провайдеров самые эффективные способы, которые помогут обеспечить интернет во время отключений.

Он подойдет украинцам с разным типом интернета в доме и позволит оставаться на связи от 4 до 72 часов.

Чтобы учиться, работать и общаться вопреки действиям врага, специалисты рассказали о 4 различных способах подключения к интернету.

Речь идет о технологиях xPON, FTTx, DOCSIS или xDSL.

xPON позволит оставаться на связи без электричества до 72 часов. Такие возможности доступны только для 52,2% пользователей, имеющих оптоволоконное подключение.

Для 71,4% украинцев доступна технология xDSL с помощью телефонного кабеля. Среднее время работы с таким подключением – 4-8 часов.