Как остаться с интернетом во время блекаутов — советы Минцифры
Категория
Технологии
Дата публикации

Как остаться с интернетом во время блекаутов — советы Минцифры

Министерство цифровой трансформации Украины
блекаут
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Минцифры опубликовало советы по самым эффективным технологиям, которые помогут сохранить доступ к интернету во время отключений электроэнергии.

Как сохранить доступ к интернету в блекаут

В Минцифре узнали у провайдеров самые эффективные способы, которые помогут обеспечить интернет во время отключений.

Он подойдет украинцам с разным типом интернета в доме и позволит оставаться на связи от 4 до 72 часов.

Чтобы учиться, работать и общаться вопреки действиям врага, специалисты рассказали о 4 различных способах подключения к интернету.

Речь идет о технологиях xPON, FTTx, DOCSIS или xDSL.

xPON позволит оставаться на связи без электричества до 72 часов. Такие возможности доступны только для 52,2% пользователей, имеющих оптоволоконное подключение.

Для 71,4% украинцев доступна технология xDSL с помощью телефонного кабеля. Среднее время работы с таким подключением – 4-8 часов.

А чтобы обесточивание не застали вас врасплох, позвоните провайдеру сейчас и узнайте, какая технология подойдет именно вам.

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