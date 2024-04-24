Як знищення Ту22М3 вплинуло на використання авіації армією РФ — відповідь ПС

Як знищення Ту22М3 вплинуло на використання авіації армією РФ

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, як вплинуло знищення російського Ту22М3 на використання авіації ворога на півдні.

Ворог вже давно воює на всю свою потужність. Єдине, що залишилось у його арсеналі - це використання ядерної зброї. Ворог використовує усі наявні види ракет і носії для них, стратегічну й тактичну авіацію. Використовується гіперзвукова зброя "Циркон", "Кинджал". Куди вже більше — складно сказати. Наразі контингент, який присутній на території України, — досить серйозний. Тобто на більше росіянам вже важко спромогтися, - сказав Євлаш. Поширити

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, після знищення російського Ту22М3, в акваторії Чорного моря росіяни стали менше використовувати свою стратегічну авіацію.

Звичайно, у ворога ще є різні носії. І не можна сказати, що він відмовиться від продовження ракетних ударів по нашій інфраструктурі. Однак, їм потрібно 10 разів переосмислити свої дії перед тим, як відправляти черговий літак в акваторію Чорного та Азовського морів. Окрім того, була досить успішна робота зі знищення радіолокаційних станцій, які наводили удари по нашій країні. Тому протягом останнього часу використання авіації з півдня України дещо зменшилась, - сказав Євлаш.

Знищення російського Ту-22МЗ

В ніч проти 19 квітня Збройні сили Російської Федерації завдали комбінованого удару по Україні. Ворог атакував ракетами та БпЛА типу "Shahed". Вже зранку стало відомо, що зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил разом з ГУР МОУ вперше знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Цей борт є носієм крилатих ракет типу Х-22, якими ворог атакує мирні українські міста.

ГУР і Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ліквідація відбулася під час виконання літаком бойового завдання. Інший ворожий літак, який прямував за ним, був змушений розвернутися.