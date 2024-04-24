Как уничтожение Ту22М3 повлияло на использование авиации армией РФ — ответ ПС

После сбития вражеского Ту22-М3 в акватории Черного моря уменьшилось количество использования стратегической авиации РФ.
Как уничтожение Ту22М3 повлияло на использование авиации армией РФ
В Воздушных силах ВСУ рассказали, как повлияло уничтожение российского Ту22М3 на использование авиации врага на юге.
По словам спикера Воздушных сил ВСУ, после уничтожения российского Ту22М3, в акватории Черного моря россияне стали меньше использовать свою стратегическую авиацию.
Конечно, у врага еще есть разные носители. И нельзя сказать, что он откажется от продолжения ракетных ударов по нашей инфраструктуре. Однако им нужно 10 раз переосмыслить свои действия перед тем, как отправлять очередной самолет в акваторию Черного и Азовского морей. Кроме того, была достаточно успешна работа по уничтожению радиолокационных станций, наводивших удары по нашей стране. Поэтому в последнее время использование авиации с юга Украины несколько уменьшилось, — сказал Евлаш.
Уничтожение российского Ту-22МЗ
В ночь на 19 апреля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли комбинированный удар по Украине. Враг атаковал ракетами и БПЛА типа "Shahed". Уже с утра стало известно, что зенитные ракетные подразделения Воздушных сил вместе с ГУР МОУ впервые уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Этот борт является носителем крылатых ракет типа Х-22, которым враг атакует мирные украинские города.
ГУР и Воздушные силы ВСУ сообщили, что ликвидация произошла во время выполнения самолетом боевого задания. Другой вражеский самолет, следовавший за ним, был вынужден развернуться.
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