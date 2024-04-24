Как уничтожение Ту22М3 повлияло на использование авиации армией РФ — ответ ПС
Категория
Украина
Дата публикации

Как уничтожение Ту22М3 повлияло на использование авиации армией РФ — ответ ПС

Ту22М3
Читати українською
Источник:  Эспрессо

После сбития вражеского Ту22-М3 в акватории Черного моря уменьшилось количество использования стратегической авиации РФ.

Как уничтожение Ту22М3 повлияло на использование авиации армией РФ

В Воздушных силах ВСУ рассказали, как повлияло уничтожение российского Ту22М3 на использование авиации врага на юге.

Враг уже давно воюет во всю свою мощь. Единственное, что осталось в его арсенале — это использование ядерного оружия. Враг использует все виды ракет и носители для них, стратегическую и тактическую авиацию. Используется гиперзвуковое оружие "Циркон", "Кинжал". Куда уж больше — сложно сказать. Сейчас контингент, который присутствует на территории Украины, достаточно серьезный. То есть больше россиянам уже трудно удосужиться, — сказал Евлаш.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, после уничтожения российского Ту22М3, в акватории Черного моря россияне стали меньше использовать свою стратегическую авиацию.

Конечно, у врага еще есть разные носители. И нельзя сказать, что он откажется от продолжения ракетных ударов по нашей инфраструктуре. Однако им нужно 10 раз переосмыслить свои действия перед тем, как отправлять очередной самолет в акваторию Черного и Азовского морей. Кроме того, была достаточно успешна работа по уничтожению радиолокационных станций, наводивших удары по нашей стране. Поэтому в последнее время использование авиации с юга Украины несколько уменьшилось, — сказал Евлаш.

Уничтожение российского Ту-22МЗ

В ночь на 19 апреля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли комбинированный удар по Украине. Враг атаковал ракетами и БПЛА типа "Shahed". Уже с утра стало известно, что зенитные ракетные подразделения Воздушных сил вместе с ГУР МОУ впервые уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Этот борт является носителем крылатых ракет типа Х-22, которым враг атакует мирные украинские города.

ГУР и Воздушные силы ВСУ сообщили, что ликвидация произошла во время выполнения самолетом боевого задания. Другой вражеский самолет, следовавший за ним, был вынужден развернуться.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Буданов раскрыл подробности уничтожения Ту-22М3 армии РФ
Кирилл Буданов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как повлияет на войну уничтожение ВСУ Ту-22М3 армии РФ — ответ Воздушных сил
Ту-22М3
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия потеряла нечто ценнее бомбардировщика Ту-22М3 — Свитан
Ту-22М3

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?