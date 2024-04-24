Как уничтожение Ту22М3 повлияло на использование авиации армией РФ — ответ ПС

Как уничтожение Ту22М3 повлияло на использование авиации армией РФ

В Воздушных силах ВСУ рассказали, как повлияло уничтожение российского Ту22М3 на использование авиации врага на юге.

Враг уже давно воюет во всю свою мощь. Единственное, что осталось в его арсенале — это использование ядерного оружия. Враг использует все виды ракет и носители для них, стратегическую и тактическую авиацию. Используется гиперзвуковое оружие "Циркон", "Кинжал". Куда уж больше — сложно сказать. Сейчас контингент, который присутствует на территории Украины, достаточно серьезный. То есть больше россиянам уже трудно удосужиться, — сказал Евлаш. Поделиться

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, после уничтожения российского Ту22М3, в акватории Черного моря россияне стали меньше использовать свою стратегическую авиацию.

Конечно, у врага еще есть разные носители. И нельзя сказать, что он откажется от продолжения ракетных ударов по нашей инфраструктуре. Однако им нужно 10 раз переосмыслить свои действия перед тем, как отправлять очередной самолет в акваторию Черного и Азовского морей. Кроме того, была достаточно успешна работа по уничтожению радиолокационных станций, наводивших удары по нашей стране. Поэтому в последнее время использование авиации с юга Украины несколько уменьшилось, — сказал Евлаш.

Уничтожение российского Ту-22МЗ

В ночь на 19 апреля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли комбинированный удар по Украине. Враг атаковал ракетами и БПЛА типа "Shahed". Уже с утра стало известно, что зенитные ракетные подразделения Воздушных сил вместе с ГУР МОУ впервые уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Этот борт является носителем крылатых ракет типа Х-22, которым враг атакует мирные украинские города.

ГУР и Воздушные силы ВСУ сообщили, что ликвидация произошла во время выполнения самолетом боевого задания. Другой вражеский самолет, следовавший за ним, был вынужден развернуться.