Яка існує формула перемоги України над Росією — пояснення аналітика

Як вважає військовий аналітик центру RAND Corp Майкл Бонер, Збройні сили України мають всі шанси розгромити армію РФ на фронті, але для цього потрібно застосувати конкретну формулу.
Що потрібно Україні для перемоги
Згідно з підрахунками експерта, для перемоги Києву та його партнерам буде потрібно витрачати від 54 до 72 млрд щороку.
Ці кошти повинні піти на виробництво достатньої кількості ракет і артилерійських снарядів, які дадуть можливість українським воїнам розпочати контрнаступ.
Він також переконаний у тому, що українські захисники можуть вийти на кордоні 1991 — цей прогноз підтверджувало не одне дослідження.
ЗСУ потрібно більше зброї для потужного контрнаступу
Як зазначає Майкл Бонер, українська влада має можливість провести мобілізацію для ударної групи, здатної почати вирішальний наступ.
Він також звернув увагу на те, що найбільшою проблемою України є не брак мобілізованих, а брак озброєння та боєприпасів.
Більшість батальйонів досі не повністю оснащені. НАТО має дати обіцяне, — додав аналітик.
Згідно з останніми даними, українським воїнам знадобиться постійний потік боєприпасів, до якого входять 2,4 млн артилерійських снарядів, 4800 ракет ППО, здатних захистити міста від російських ракет, і 8760 керованих бомбардувальних ракет на рік.
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