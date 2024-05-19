Какая формула победы Украины над Россией — объяснение аналитика

Как считает военный аналитик центра RAND Corp Майкл Бонер, у Вооруженных сил Украины есть все шансы разгромить армию РФ на фронте, но для этого нужно применить конкретную формулу.
Что нужно Украине для победы
Согласно подсчетам эксперта, для победы Киеву и его партнерам потребуется тратить от 54 до 72 млрд ежегодно.
Эти средства должны пойти на производство достаточного количества ракет и артиллерийских снарядов, которые позволят украинским воинам начать контрнаступление.
Он также убежден в том, что украинские защитники могут выйти на границы 1991 — этот прогноз подтверждало не одно исследование.
ВСУ требуется больше оружия для мощного контрнаступления
Как отмечает Майкл Бонер, украинские власти имеют возможность провести мобилизацию для ударной группы, способной начать решающее наступление.
Он также обратил внимание на то, что наибольшей проблемой Украины является не недостаток мобилизованных, а нехватка вооружения и боеприпасов.
Согласно последним данным, украинским воинам понадобится постоянный поток боеприпасов, в который входят 2,4 млн артиллерийских снарядов, 4800 ракет ПВО, способных оградить города от российских ракет, и 8760 управляемых бомбардировочных ракет в год.
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