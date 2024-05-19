Какая формула победы Украины над Россией — объяснение аналитика
Категория
Украина
Дата публикации

Какая формула победы Украины над Россией — объяснение аналитика

ВСУ
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Источник:  Business Insider

Как считает военный аналитик центра RAND Corp Майкл Бонер, у Вооруженных сил Украины есть все шансы разгромить армию РФ на фронте, но для этого нужно применить конкретную формулу.

Что нужно Украине для победы

Согласно подсчетам эксперта, для победы Киеву и его партнерам потребуется тратить от 54 до 72 млрд ежегодно.

Эти средства должны пойти на производство достаточного количества ракет и артиллерийских снарядов, которые позволят украинским воинам начать контрнаступление.

У этой потенциальной формулы победы Украины есть две предпосылки. Одной из них есть то, что ВСУ накапливают мощные наземные боевые силы, способные разгромить примерно 500 тыс российских солдат, — подчеркнул Майкл Бонер.

Он также убежден в том, что украинские защитники могут выйти на границы 1991 — этот прогноз подтверждало не одно исследование.

ВСУ требуется больше оружия для мощного контрнаступления

Как отмечает Майкл Бонер, украинские власти имеют возможность провести мобилизацию для ударной группы, способной начать решающее наступление.

Если бы им пришлось производить ротацию сил в течение примерно двух лет в сочетании с новым призывом на военную службу, они, вероятно, смогли бы переоборудовать достаточное количество бригад, — подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание на то, что наибольшей проблемой Украины является не недостаток мобилизованных, а нехватка вооружения и боеприпасов.

Большинство батальонов до сих пор не полностью оборудованы. НАТО должен дать обещанное, — добавил аналитик.

Согласно последним данным, украинским воинам понадобится постоянный поток боеприпасов, в который входят 2,4 млн артиллерийских снарядов, 4800 ракет ПВО, способных оградить города от российских ракет, и 8760 управляемых бомбардировочных ракет в год.

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