За словами командира екіпажу БПЛА "Кара небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрія Отченаш, наразі окупаційна армія РФ не може пробити оборону ЗСУ в районі Бахмута

Що відомо про ситуацію в районі Бахмута

Військовий зазначив, що ситуація на Бахмутському напрямку залишається дуже динамічною, однак наразі російські окупанти через великі втрати майже відмовились від піхотних штурмів та застосування бронетехніки.

Він підкреслив, що головною проблемою наразі залишається використання злочинною армією РФ керованих авіабомб та ФАБів.

Кожного дня ситуація надзвичайно змінюється і якщо вчора могло бути 5-7 атак, то сьогодні їх вже може бути 13. Все залежить від того, яку кількість резервів підсуне супротивник і наскільки він буде готовий. Все надзвичайно залежить від погодних умов. Власне, наразі ситуація стабілізувалася і єдиний величезний мінус на оперативній зоні — це використання ворогом керованих авіаційних бомб, ФАБів та інших авіаційних бомб. Це найбільша зараз проблема, — пояснює Отченаш. Поширити

За його словами, кожна ворожа атака завершується великими втратами з боку російських окупантів.

Сили оборони, в тому числі бригада "Рубіж", робить все можливе для того, щоб вони не могли просунутися далі і в них це, в принципі, не виходить. Тобто, навіть ті метри, які в них виходить просунутися, коштують їм надзвичайно дорого і абсолютно не виправдано до тих умовних перемог, які вони хочуть мати, — наголошує військовий. Поширити

Він підтвердив, що наразі українським військовим дійсно вдалось стабілізувати лінію фронту на Бахмутському напрямку.

Найбільшу загрозу становлять керовані авіаційні бомби. Але, щодо піхотних атак, щодо техніки, то вони почали все менше і менше її використовувати. Тому що на кожному підході наші бійці їх просто знищують. Наразі вони, дійсно, навіть бояться виконувати свої завдання. Величезна кількість їхніх штурмів наразі відбувається на умовних китайських багі, які ми називаємо автомобілями-камікадзе. Власне, всі їхні штурми і атаки просто-напросто впираються в українську оборону. Знищуються в більшості навіть на підходах, завдяки безпілотним авіаційним комплексам, при тому не втрачаючи особовий склад Сил оборони України, — пояснив Отченаш. Поширити

Що військові кажуть про перевагу у використанні дронів

Він також додав, що за якістю використання БпЛА українські військові випереджають військових злочинців з армії РФ.

Однак він зазначив, що поки російські окупанти переважають українських військових за кількістю БпЛА.

В якості ми однозначно перевершуємо їх, в кількості однозначно — ні. Потрібно розуміти, що в Росії наразі є хороший партнер Китай, який надає їм просто мільйони комплектуючих для створення цих коптерів. Тому, вони можуть робити величезну кількість коптерів, але, водночас не звертати увагу так сильно на якість, — підкреслив військовий. Поширити

Він додав, що у російських окупантів велика кількість коптерів, проте вони не мають можливості їх застосовувати через те, що українські Сили оборони постійно навчаються боротися з ними і застосовувати якісь нові діапазони.