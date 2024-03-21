За словами командира екіпажу БПЛА "Кара небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрія Отченаш, наразі окупаційна армія РФ не може пробити оборону ЗСУ в районі Бахмута
Що відомо про ситуацію в районі Бахмута
Військовий зазначив, що ситуація на Бахмутському напрямку залишається дуже динамічною, однак наразі російські окупанти через великі втрати майже відмовились від піхотних штурмів та застосування бронетехніки.
Він підкреслив, що головною проблемою наразі залишається використання злочинною армією РФ керованих авіабомб та ФАБів.
За його словами, кожна ворожа атака завершується великими втратами з боку російських окупантів.
Він підтвердив, що наразі українським військовим дійсно вдалось стабілізувати лінію фронту на Бахмутському напрямку.
Що військові кажуть про перевагу у використанні дронів
Він також додав, що за якістю використання БпЛА українські військові випереджають військових злочинців з армії РФ.
Однак він зазначив, що поки російські окупанти переважають українських військових за кількістю БпЛА.
Він додав, що у російських окупантів велика кількість коптерів, проте вони не мають можливості їх застосовувати через те, що українські Сили оборони постійно навчаються боротися з ними і застосовувати якісь нові діапазони.
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