Що відбувається в районі Бахмута — пояснення бійців Нацгвардії
Категорія
Україна
Дата публікації

Що відбувається в районі Бахмута — пояснення бійців Нацгвардії

ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами офіцера артилерійського підрозділу четвертої бригади "Рубіж" НГУ Володимира Назаренка, ситуація в районі Бахмута на Донеччині залишається складною, проте контрольованою українськими військовими. 

Що відомо про ситуацію в районі Бахмута

Ситуація вже багато місяців на Бахмутському напрямку залишається дуже напруженою. Ані на мить не вщухають спроби ворога просуватися, постійно тривають артилерійські обстріли. Ворог тисне, але більшість цих спроб ворога Сили оборони відбивають. На Бахмутському напрямку бої тривають не за сотні, а за десятки метрів, ворог намагається наступати не лише піхотою, а й з підтримкою ударів артилерією, - пояснює Назаренко.

За його словами, в районі Бахмуту українські військові мають гострий дефіцит боєприпасів.

Я не можу говорити про запаси. Але достатньо боєприпасів буде лише тоді, коли не буде ворогів на нашій землі. Тобто коли всі вороги будуть знищені і боєприпаси будуть просто лежати на складах. Це достатньо боєприпасів – в інших умовах навіть якщо буде хоча б один росіянин на нашій землі, варто застосовувати боєприпаси і його знищувати. Адже це злочинець. Але, на жаль, у ворога боєприпасів більше. І він може собі дозволяти не лише їх просто використовувати, а й бомбардувати ближні та дальні позиції, - зазначає військовий.

Що відомо про використання армією РФ “зброї останньої надії”

За інформацією речника ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, у Запорізькій області російські окупанти все частіше використовують боєприпаси з отруйними речовинами.

Що стосується Запорізького напрямку, можу сказати таку інформацію, яка трохи непокоїть - росіяни дедалі частіше застосовують боєприпаси з отруйною речовиною, - зазначив Лиховій.

Він підкреслив, що протягом попереднього тижня, з понеділка до неділі - було зафіксовано близько 60 скидів гранат з отруйною речовиною задушливо-сльозогінної дії, переважно це хлорпікрин або щось подібне.

За вчорашню добу було девʼять таких скидів. Майже всі на Запорізькому напрямку. Це свідчення того, що коли ворог не може домогтися виконання своїх задач у звичайний спосіб - артилерією, авіацією, FPV-дронами, вони вдаються до якоїсь "зброї останньої надії" - це хімічні отруйні речовини, коли вони хочуть таким чином викурити наших військових з окопів. Доводиться застосовувати засоби індивідуального захисту, боротися з російськими дронами, які беруть участь у цих скидах, - пояснює Лиховій.

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