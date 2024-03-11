За словами офіцера артилерійського підрозділу четвертої бригади "Рубіж" НГУ Володимира Назаренка, ситуація в районі Бахмута на Донеччині залишається складною, проте контрольованою українськими військовими.
Що відомо про ситуацію в районі Бахмута
За його словами, в районі Бахмуту українські військові мають гострий дефіцит боєприпасів.
Що відомо про використання армією РФ “зброї останньої надії”
За інформацією речника ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, у Запорізькій області російські окупанти все частіше використовують боєприпаси з отруйними речовинами.
Він підкреслив, що протягом попереднього тижня, з понеділка до неділі - було зафіксовано близько 60 скидів гранат з отруйною речовиною задушливо-сльозогінної дії, переважно це хлорпікрин або щось подібне.
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