Я не можу говорити про запаси. Але достатньо боєприпасів буде лише тоді, коли не буде ворогів на нашій землі. Тобто коли всі вороги будуть знищені і боєприпаси будуть просто лежати на складах. Це достатньо боєприпасів – в інших умовах навіть якщо буде хоча б один росіянин на нашій землі, варто застосовувати боєприпаси і його знищувати. Адже це злочинець. Але, на жаль, у ворога боєприпасів більше. І він може собі дозволяти не лише їх просто використовувати, а й бомбардувати ближні та дальні позиції, - зазначає військовий.