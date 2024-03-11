Что происходит в районе Бахмута — объяснение бойцов Нацгвардии
Категория
Украина
Дата публикации

Что происходит в районе Бахмута — объяснение бойцов Нацгвардии

ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам офицера артиллерийского подразделения четвертой бригады "Рубеж" НГУ Владимира Назаренко, ситуация в районе Бахмута Донецкой области остается сложной, однако контролируемой украинскими военными.

Что известно о ситуации в районе Бахмута

Ситуация уже много месяцев в Бахмутском направлении остается очень напряженной. Ни на миг не утихают попытки врага продвигаться, постоянно продолжаются артиллерийские обстрелы. Враг давит, но большинство этих попыток врага Силы обороны отбивают. На Бахмутском направлении бои продолжаются не в сотнях, а в десятках метров, враг пытается наступать не только пехотой, но и с поддержкой ударов артиллерией, - объясняет Назаренко.

По его словам, в районе Бахмута украинские военные имеют острый дефицит боеприпасов.

Я не могу говорить о запасах. Но достаточно боеприпасов будет только тогда, когда не будет врагов на нашей земле. То есть, когда все враги будут уничтожены и боеприпасы будут просто лежать на складах. Это достаточно боеприпасов – в других условиях, даже если будет хотя бы один россиянин на нашей земле, следует применять боеприпасы и его уничтожать. Это ведь преступник. Но, к сожалению, у врага боеприпасов больше. И он может себе позволять не только их просто использовать, но и бомбить ближние и дальние позиции, отмечает военный.

Что известно об использовании армией РФ "оружия последней надежды"

По информации спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, в Запорожской области российские оккупанты все чаще используют боеприпасы с ядовитыми веществами.

Что касается Запорожского направления, могу сказать такую немного беспокоящую информацию - россияне все чаще применяют боеприпасы с ядовитым веществом, - отметил Лиховой.

Он подчеркнул, что в течение предыдущей недели, с понедельника по воскресенье - было зафиксировано около 60 сбросов гранат с ядовитым веществом душно-слезоточивого действия, преимущественно это хлорпикрин или нечто подобное.

За вчерашние сутки было девять таких сбросов. Практически все на Запорожском направлении. Это свидетельство того, что когда враг не может добиться выполнения своих задач обычным способом - артиллерией, авиацией, FPV-дронами, они прибегают к некоему "оружию последней надежды" - это химические ядовитые вещества, когда они хотят таким образом выкурить наших военных из окопов . Приходится применять средства индивидуальной защиты, бороться с российскими дронами, участвующими в этих сбросах, – объясняет Лиховой.

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