Я не могу говорить о запасах. Но достаточно боеприпасов будет только тогда, когда не будет врагов на нашей земле. То есть, когда все враги будут уничтожены и боеприпасы будут просто лежать на складах. Это достаточно боеприпасов – в других условиях, даже если будет хотя бы один россиянин на нашей земле, следует применять боеприпасы и его уничтожать. Это ведь преступник. Но, к сожалению, у врага боеприпасов больше. И он может себе позволять не только их просто использовать, но и бомбить ближние и дальние позиции, отмечает военный.