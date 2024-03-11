По словам офицера артиллерийского подразделения четвертой бригады "Рубеж" НГУ Владимира Назаренко, ситуация в районе Бахмута Донецкой области остается сложной, однако контролируемой украинскими военными.
Что известно о ситуации в районе Бахмута
По его словам, в районе Бахмута украинские военные имеют острый дефицит боеприпасов.
Что известно об использовании армией РФ "оружия последней надежды"
По информации спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, в Запорожской области российские оккупанты все чаще используют боеприпасы с ядовитыми веществами.
Он подчеркнул, что в течение предыдущей недели, с понедельника по воскресенье - было зафиксировано около 60 сбросов гранат с ядовитым веществом душно-слезоточивого действия, преимущественно это хлорпикрин или нечто подобное.
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