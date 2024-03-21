По словам командира экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрея Отченаш, оккупационная армия РФ не может пробить оборону ВСУ в районе Бахмута.
Что известно о ситуации в районе Бахмута
Военный отметил, что ситуация на Бахмутском направлении остается очень динамичной, однако российские оккупанты из-за больших потерь почти отказались от пехотных штурмов и применения бронетехники.
Он подчеркнул, что главной проблемой остается использование преступной армией РФ управляемых авиабомб и ФАБов.
По его словам, каждая вражеская атака завершается большими потерями со стороны российских окупантов.
Он подтвердил, что в настоящее время украинским военным действительно удалось стабилизировать линию фронта на Бахмутском направлении.
Что военные говорят о преимуществе в использовании дронов
Он также добавил, что по качеству использования БПЛА украинские военные опережают военных преступников из армии РФ.
Однако он отметил, что пока российские оккупанты преобладают украинских военных по количеству БПЛА.
Он добавил, что у российских окупантов большое количество коптеров, однако у них нет возможности их применять из-за того, что украинские Силы обороны постоянно учатся бороться с ними и применять какие-то новые диапазоны.
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