Что известно о ситуации в районе Бахмута

Военный отметил, что ситуация на Бахмутском направлении остается очень динамичной, однако российские оккупанты из-за больших потерь почти отказались от пехотных штурмов и применения бронетехники.

Он подчеркнул, что главной проблемой остается использование преступной армией РФ управляемых авиабомб и ФАБов.

Каждый день ситуация очень меняется и если вчера могло быть 5-7 атак, то сегодня их уже может быть 13. Все зависит от того, какое количество резервов подсунет противник и насколько он будет готов. Все очень зависит от погодных условий. Собственно, ситуация стабилизировалась и единственный огромный минус на оперативной зоне — это использование врагом управляемых авиационных бомб, ФАБов и других авиационных бомб. Это самая большая сейчас проблема, — объясняет Отченаш. Поделиться

По его словам, каждая вражеская атака завершается большими потерями со стороны российских окупантов.

Силы обороны, в том числе бригада Рубеж, делает все возможное для того, чтобы они не могли продвинуться дальше и у них это, в принципе, не получается. То есть, даже те метры, которые у них получается продвинуться, стоят им очень дорого и совершенно не оправданы до тех условных побед, которые они хотят иметь, — отмечает военный. Поделиться

Он подтвердил, что в настоящее время украинским военным действительно удалось стабилизировать линию фронта на Бахмутском направлении.

Наибольшую угрозу представляют управляемые авиационные бомбы. Но, что касается пехотных атак, по технике, то они стали все меньше и меньше ее использовать. Потому что на каждом подходе наши бойцы просто уничтожают их. Сейчас они действительно даже боятся выполнять свои задачи. Огромное количество их штурмов сейчас происходит на условных китайских багах, которые мы называем автомобилями-камикадзе. Собственно, все их штурмы и атаки просто-напросто упираются в украинскую оборону. Уничтожаются в большинстве даже на подходах, благодаря беспилотным авиационным комплексам, при этом не теряя личный состав сил обороны Украины, — пояснил Отченаш. Поделиться

Что военные говорят о преимуществе в использовании дронов

Он также добавил, что по качеству использования БПЛА украинские военные опережают военных преступников из армии РФ.

Однако он отметил, что пока российские оккупанты преобладают украинских военных по количеству БПЛА.

В качестве мы однозначно превосходим их, в количестве однозначно — нет. Нужно понимать, что в России есть хороший партнер Китай, который предоставляет им просто миллионы комплектующих для создания этих коптеров. Поэтому они могут делать огромное количество коптеров, но в то же время не обращать внимание так сильно на качество, — подчеркнул военный. Поделиться

Он добавил, что у российских окупантов большое количество коптеров, однако у них нет возможности их применять из-за того, что украинские Силы обороны постоянно учатся бороться с ними и применять какие-то новые диапазоны.