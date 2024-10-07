Більшість вважає, що найдавніші цивілізації Європи в Греції або Італії, однак болгарське місто Пловдив виникло приблизно на 3 тис років раніше.

Що відомо про найстаріше місто Європи

Зазначається, що виникнення міста Пловдив датується щонайменше 6000 роком до нашої ери, коли воно мало назву Небет-тепе.

Наразі історики вважають це місто ключовим поселенням періоду між кам'яним і новим кам'яним віком, який розпочався близько 4300 р. до н.е.

Пізніше навколо цього поселення виникло місто, яке було укріплене фракійцями під час залізного віку, близько з 1 тис 200 року до н.е.

Фракійці були індоєвропейським народом, що розмовляв індоєвропейською мовою і жив у південно-східній Європі та північно-західній Анатолії — півострові Туреччини, розташованому в Західній Азії. В основному вони жили на території сучасної Болгарії, Румунії, північної Греції та північно-західної Туреччини. Після укріплення місто було перейменоване на Євмолпію на честь царя Євмолпа, який правив близько 1200 р. до н.е, — підкреслюється у публікації. Поширити

Зазначається, що вже у 342 році до нашої ери у Золотий вік Афін Євмолпію завоював Філіпп II, батько Олександра Македонського, тому її було перейменовано на Філіппополь.

Пловдив

Після відбудови Філіп II розширив та ще більше укріпив місто, перетворивши його на найважливіше місто в той час, яке було відомим під назвою Танес.

Ширша міська територія Пловдива зростала в результаті торгівлі та завдяки його вигідному військовому положенню, яке було природним чином укріплене. Для порівняння, найстарішим містом Греції і другим найстарішим містом Європи є Афіни, але воно датується лише 3000 роком до нашої ери, — підкреслюють автори матеріалу. Поширити

Що відомо про сучасний Пловдив

Видання зазначає, що сучасний Пловдив є другим за величиною містом у Болгарії, за 150 км на південний схід від столиці Софії.

Станом на 2017 рік населення міста сягало близько 343 тисячі мешканців.

Також Пловдив є важливим, економічним, транспортним, культурним та освітнім центром.