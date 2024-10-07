Більшість вважає, що найдавніші цивілізації Європи в Греції або Італії, однак болгарське місто Пловдив виникло приблизно на 3 тис років раніше.
Головні тези:
- Місто Пловдив у Болгарії є найдавнішим серед європейських міст, що виникло понад 6 тис років тому.
- Пловдив колись був ключовим поселенням, у період між кам'яним та новим кам'яним віком, що було укріплене фракійцями під час залізного віку.
- Пловдив, колишня Євмолпія та Філіппополь, є важливим економічним, транспортним та культурним центром сучасної Болгарії.
- Сучасний Пловдив є другим у розмірах містом в Болгарії з чисельністю населення близько 343 тисяч мешканців та важливим культурним та освітнім центром.
Що відомо про найстаріше місто Європи
Зазначається, що виникнення міста Пловдив датується щонайменше 6000 роком до нашої ери, коли воно мало назву Небет-тепе.
Наразі історики вважають це місто ключовим поселенням періоду між кам'яним і новим кам'яним віком, який розпочався близько 4300 р. до н.е.
Пізніше навколо цього поселення виникло місто, яке було укріплене фракійцями під час залізного віку, близько з 1 тис 200 року до н.е.
Зазначається, що вже у 342 році до нашої ери у Золотий вік Афін Євмолпію завоював Філіпп II, батько Олександра Македонського, тому її було перейменовано на Філіппополь.
Після відбудови Філіп II розширив та ще більше укріпив місто, перетворивши його на найважливіше місто в той час, яке було відомим під назвою Танес.
Що відомо про сучасний Пловдив
Видання зазначає, що сучасний Пловдив є другим за величиною містом у Болгарії, за 150 км на південний схід від столиці Софії.
Станом на 2017 рік населення міста сягало близько 343 тисячі мешканців.
Також Пловдив є важливим, економічним, транспортним, культурним та освітнім центром.
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