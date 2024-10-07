Какой город самый старый в Европе ― неожиданный ответ историков
Категория
Культура
Дата публикации

Какой город самый старый в Европе ― неожиданный ответ историков

Пловдив
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Источник:  Express

Большинство считает, что самые древние цивилизации Европы в Греции или Италии, однако болгарский город Пловдив возник примерно на 3 тыс. лет раньше.

Главные тезисы

  • Старейшим городом в Европе является Пловдив в Болгарии, возникший более 6000 лет назад, на 3 тысячи лет раньше, чем старейший город Греции и второй по старости в Европе - Афины.
  • История Пловдива уходит к древности, когда город был укреплен фракийцами во времена железного века, став ключевым поселением между каменным и новым каменным веком.
  • Современный Пловдив, второй по величине город в Болгарии, является важным культурным, образовательным и экономическим центром региона.
  • Благодаря своему положению и торговому развитию, Пловдив стал важным городом Европы, привлекая к себе внимание и став символом древней истории континента.

Что известно о старейшем городе Европы

Отмечается, что возникновение города Пловдив датируется не менее 6000 годом до нашей эры, когда оно называлось Небет-тепе.

Сейчас историки считают этот город ключевым поселением периода между каменным и новым каменным веком, который начался около 4300 до н.э.

Позже вокруг этого поселения возник город, который был укреплен фракийцами во время железного века, около 1 тыс. 200 до н.э.

Фракийцы были индоевропейским народом, говорившим на индоевропейском языке и жившим в юго-восточной Европе и северо-западной Анатолии — полуострове Турции, расположенном в Западной Азии. В основном, они жили на территории современной Болгарии, Румынии, северной Греции и северо-западной Турции. После укрепления город был переименован в Евмолпию в честь царя Евмолпа, правившего около 1200 до н.э., — подчеркивается в публикации.

Отмечается, что уже в 342 году до нашей эры в Золотой век Афин Евмолпию завоевал Филипп II, отец Александра Македонского, поэтому она была переименована в Филиппополь.

Болгарский Пловдив является старейшим городом Европы.
Пловдив

После восстановления Филипп II расширил и еще больше укрепил город, превратив его в самый важный город в то время, который был известен под названием Танес.

Более широкая городская территория Пловдива росла в результате торговли и благодаря его выгодному военному положению, которое было естественным образом укреплено. Для сравнения, старейшим городом Греции и вторым старейшим городом Европы являются Афины, но он датируется лишь 3000 годом до нашей эры, подчеркивают авторы материала.

Что известно о современном Пловдиве

Издание отмечает, что современный Пловдив является вторым по величине городом в Болгарии, в 150 км к юго-востоку от столицы Софии.

По состоянию на 2017 год население города достигало около 343 тысяч жителей.

Также Пловдив является важным, экономичным, транспортным, культурным и образовательным центром.

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