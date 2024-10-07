Большинство считает, что самые древние цивилизации Европы в Греции или Италии, однако болгарский город Пловдив возник примерно на 3 тыс. лет раньше.
Главные тезисы
- Старейшим городом в Европе является Пловдив в Болгарии, возникший более 6000 лет назад, на 3 тысячи лет раньше, чем старейший город Греции и второй по старости в Европе - Афины.
- История Пловдива уходит к древности, когда город был укреплен фракийцами во времена железного века, став ключевым поселением между каменным и новым каменным веком.
- Современный Пловдив, второй по величине город в Болгарии, является важным культурным, образовательным и экономическим центром региона.
- Благодаря своему положению и торговому развитию, Пловдив стал важным городом Европы, привлекая к себе внимание и став символом древней истории континента.
Что известно о старейшем городе Европы
Отмечается, что возникновение города Пловдив датируется не менее 6000 годом до нашей эры, когда оно называлось Небет-тепе.
Сейчас историки считают этот город ключевым поселением периода между каменным и новым каменным веком, который начался около 4300 до н.э.
Позже вокруг этого поселения возник город, который был укреплен фракийцами во время железного века, около 1 тыс. 200 до н.э.
Отмечается, что уже в 342 году до нашей эры в Золотой век Афин Евмолпию завоевал Филипп II, отец Александра Македонского, поэтому она была переименована в Филиппополь.
После восстановления Филипп II расширил и еще больше укрепил город, превратив его в самый важный город в то время, который был известен под названием Танес.
Что известно о современном Пловдиве
Издание отмечает, что современный Пловдив является вторым по величине городом в Болгарии, в 150 км к юго-востоку от столицы Софии.
По состоянию на 2017 год население города достигало около 343 тысяч жителей.
Также Пловдив является важным, экономичным, транспортным, культурным и образовательным центром.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-