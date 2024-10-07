Большинство считает, что самые древние цивилизации Европы в Греции или Италии, однако болгарский город Пловдив возник примерно на 3 тыс. лет раньше.

Что известно о старейшем городе Европы

Отмечается, что возникновение города Пловдив датируется не менее 6000 годом до нашей эры, когда оно называлось Небет-тепе.

Сейчас историки считают этот город ключевым поселением периода между каменным и новым каменным веком, который начался около 4300 до н.э.

Позже вокруг этого поселения возник город, который был укреплен фракийцами во время железного века, около 1 тыс. 200 до н.э.

Фракийцы были индоевропейским народом, говорившим на индоевропейском языке и жившим в юго-восточной Европе и северо-западной Анатолии — полуострове Турции, расположенном в Западной Азии. В основном, они жили на территории современной Болгарии, Румынии, северной Греции и северо-западной Турции. После укрепления город был переименован в Евмолпию в честь царя Евмолпа, правившего около 1200 до н.э., — подчеркивается в публикации. Поделиться

Отмечается, что уже в 342 году до нашей эры в Золотой век Афин Евмолпию завоевал Филипп II, отец Александра Македонского, поэтому она была переименована в Филиппополь.

Пловдив

После восстановления Филипп II расширил и еще больше укрепил город, превратив его в самый важный город в то время, который был известен под названием Танес.

Более широкая городская территория Пловдива росла в результате торговли и благодаря его выгодному военному положению, которое было естественным образом укреплено. Для сравнения, старейшим городом Греции и вторым старейшим городом Европы являются Афины, но он датируется лишь 3000 годом до нашей эры, подчеркивают авторы материала. Поделиться

Что известно о современном Пловдиве

Издание отмечает, что современный Пловдив является вторым по величине городом в Болгарии, в 150 км к юго-востоку от столицы Софии.

По состоянию на 2017 год население города достигало около 343 тысяч жителей.

Также Пловдив является важным, экономичным, транспортным, культурным и образовательным центром.