Які фінансові можливості є у РФ для війни з Україною — відповідь естонської розвідки

Бюджет, який нещодавно затвердив російський диктатор Володимир Путін, демонструє можливість РФ вести і далі війну проти України.
Які фінансові можливості є у РФ для війни з Україною
За його словами, Росія збільшила витрати на оборону приблизно на 100%, при тому, що в поточному році оборонні витрати РФ і так зросли до 100 млрд євро.
Глава розвідки Сил оборони також повідомив, що вже в першому півріччі витрати на Збройні сили РФ перевищили обсяги, передбачені в оборонному бюджеті цього року на десять відсотків. Це змусило ухвалити зміни до бюджету.
Обстановка на полі бою
Командувач Центру військової розвідки також заявив, що ситуація на українському фронті за минулий тиждень не змінилася.
За його словами, основний фокус діяльності російських збройних сил, як і раніше, спрямований у район Авдіївки, де розгорнулися найбільш інтенсивні бойові дії.
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