Бюджет, який нещодавно затвердив російський диктатор Володимир Путін, демонструє можливість РФ вести і далі війну проти України.

Які фінансові можливості є у РФ для війни з Україною

За його словами, Росія збільшила витрати на оборону приблизно на 100%, при тому, що в поточному році оборонні витрати РФ і так зросли до 100 млрд євро.

Глава розвідки Сил оборони також повідомив, що вже в першому півріччі витрати на Збройні сили РФ перевищили обсяги, передбачені в оборонному бюджеті цього року на десять відсотків. Це змусило ухвалити зміни до бюджету.

Підбиваючи підсумок, усе це дозволяє Росії продовжувати вести війну в Україні з нинішньою інтенсивністю. Але вона триває за рахунок значного зниження послуг і добробуту російського громадянського суспільства, - сказав Ківісельг. Поширити

Обстановка на полі бою

Командувач Центру військової розвідки також заявив, що ситуація на українському фронті за минулий тиждень не змінилася.

Загальна інтенсивність боїв дещо знизилася порівняно з попередніми тижнями, що може бути пов'язано з погіршенням погодних умов наприкінці минулого і початку цього тижня, - сказав він. Поширити

За його словами, основний фокус діяльності російських збройних сил, як і раніше, спрямований у район Авдіївки, де розгорнулися найбільш інтенсивні бойові дії.