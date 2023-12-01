Какие финансовые возможности есть у РФ для войны с Украиной — ответ эстонской разведки

Бюджет, недавно утвердившийся российским диктатором Владимиром Путиным, демонстрирует возможность РФ вести и дальше войну против Украины.
Какие финансовые возможности есть у РФ для войны с Украиной
По его словам, Россия увеличила расходы на оборону примерно на 100%, при том что в текущем году оборонные расходы РФ и так выросли до 100 млрд евро.
Глава разведки Сил обороны также сообщил, что уже в первом полугодии расходы на вооруженные силы РФ превысили объемы, предусмотренные в оборонном бюджете в этом году на десять процентов. Это вынудило принять изменения в бюджет.
Обстановка в поле боя
Командующий Центром военной разведки также заявил, что ситуация на украинском фронте за прошедшую неделю не изменилась.
По его словам, основной фокус деятельности российских вооруженных сил по-прежнему направлен в район Авдеевки, где развернулись наиболее интенсивные боевые действия.
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