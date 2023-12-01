Какие финансовые возможности есть у РФ для войны с Украиной — ответ эстонской разведки
Категория
Мир
Дата публикации

Какие финансовые возможности есть у РФ для войны с Украиной — ответ эстонской разведки

вс рф
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Источник:  ERR

Бюджет, недавно утвердившийся российским диктатором Владимиром Путиным, демонстрирует возможность РФ вести и дальше войну против Украины.

Какие финансовые возможности есть у РФ для войны с Украиной

По его словам, Россия увеличила расходы на оборону примерно на 100%, при том что в текущем году оборонные расходы РФ и так выросли до 100 млрд евро.

Глава разведки Сил обороны также сообщил, что уже в первом полугодии расходы на вооруженные силы РФ превысили объемы, предусмотренные в оборонном бюджете в этом году на десять процентов. Это вынудило принять изменения в бюджет.

Подводя итог, все это позволяет России продолжать войну в Украине с нынешней интенсивностью. Но она продолжается за счет значительного понижения услуг и благосостояния российского гражданского общества, - сказал Кивисельг.

Обстановка в поле боя

Командующий Центром военной разведки также заявил, что ситуация на украинском фронте за прошедшую неделю не изменилась.

"Общая интенсивность боев несколько снизилась по сравнению с предыдущими неделями, что может быть связано с ухудшением погодных условий в конце прошлой и начале этой недели", - сказал он.

По его словам, основной фокус деятельности российских вооруженных сил по-прежнему направлен в район Авдеевки, где развернулись наиболее интенсивные боевые действия.

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