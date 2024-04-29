Які наслідки матиме відхід Сил оборони з позицій біля Авдіївки — відповідь аналітиків
Категорія
Україна
Дата публікації

Які наслідки матиме відхід Сил оборони з позицій біля Авдіївки — відповідь аналітиків

ЗСУ
Джерело:  ISW

Російські війська навряд чи зможуть досягти більш глибокого оперативно значущого просування в районі Авдіївки, попри відхід Сил оборони з деяких позицій.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) відзначили, що нещодавні успіхи Росії на північний захід від Авдіївки спонукали українські сили відійти з інших обмежених тактичних позицій уздовж лінії фронту на захід від Авдіївки, хоча ці відступи ще не сприяли швидким тактичним досягненням Росії.

Російські сили навряд чи досягнуть глибшого оперативного проникнення в цей район найближчим часом.

У звіті зазначено, що російські війська не здійснили відносно швидких тактичних успіхів на захід від Очеретиного, Соловйового (на північний захід від Авдіївки), Бердичів та Семенівки після того, як українці відступили з обмежених тактичних позицій у цьому районі.

Поте це свідчить про те, що українські сили зберігають позиції та можливості в районі, які уповільнення подальшого просування Росії на захід на даний момент.

Аналітики припускають, що російські сили, ймовірно, продовжуватимуть досягати тактичних успіхів у напрямку Авдіївки в найближчі тижні.

Фото: understandingwar.org

Наразі російське командування стоїть перед вибором: продовжувати просуватися на захід до Покровська або намагатися рухатися на північ, щоб провести можливі додаткові наступальні операції навколо Часового Яру.

Чи буде наступ РФ на Харків

Сирський також зазначив, що загроза можливої ​​майбутньої наступальної операції Росії проти Харкова змушує Україну виділяти додаткові сили та засоби для захисту міста.

За оцінкою ISW, російським військовим не вистачає сил, необхідних для захоплення міста.

Схоже, російські військові вчаться на минулих помилках оперативного планування і, можливо, мають намір розтягнути українські сили на ширшій лінії фронту на сході України перед початком російської літньої наступальної операції на Харків.

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