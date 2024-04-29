Российские войска вряд ли смогут добиться более глубокого оперативно значимого продвижения в районе Авдеевки, несмотря на уход Сил обороны с некоторых позиций.

Ситуация на Авдеевском направлении

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что недавние успехи России северо-западнее Авдеевки побудили украинские силы отойти с других ограниченных тактических позиций вдоль линии фронта к западу от Авдеевки, хотя эти отступления еще не способствовали быстрым тактическим достижениям России.

Российские силы вряд ли достигнут более глубокого оперативного проникновения в этот район в ближайшее время.

В отчете отмечено, что российские войска не осуществили относительно быстрых тактических успехов к западу от Очеретино, Соловьева (к северо-западу от Авдеевки), Бердичев и Семеновки после того, как украинцы отступили с ограниченных тактических позиций в этом районе.

Потом это свидетельствует о том, что украинские силы сохраняют позиции и возможности в районе, замедляя дальнейшее продвижение России на мероприятие на данный момент. Поделиться

Аналитики предполагают, что российские силы, вероятно, будут продолжать добиваться тактических успехов в направлении Авдеевки в ближайшие недели.

Фото: understandingwar.org

Пока российское командование стоит перед выбором: продолжать продвигаться на запад в Покровск или пытаться двигаться на север, чтобы провести возможные дополнительные наступательные операции вокруг Временного Яра.

Будет ли наступление РФ на Харьков

Сырский также отметил, что угроза возможной предстоящей наступательной операции России против Харькова заставляет Украину выделять дополнительные силы и средства защиты города.

По оценке ISW, российским военным не хватает сил, необходимых для захвата города.