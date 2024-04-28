Силы обороны отразили 40 российских атак на Авдеевском направлении

За последние сутки на передовой между Силами обороны и российскими оккупантами произошло 112 боевых столкновений. Больше всего войска РФ атаковали на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Удары ВСУ по оккупантам

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 3 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления противника.

Ситуация на передовой

На Купянском направлении Силы обороны отразили 4 атаки в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 14 атак в районах населенных пунктов Копанки, Новосергеевка Харьковской области; Макеевка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 24 атаки в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Выемка, Григоровка, Ивановское, Клещиевка, Новый, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 40 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Архангельское, Уманское, Сокол, Очеретино, Калиново, Соловьево, Новопокровское, Новоселовка Первая и Семеновка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении при поддержке авиации россияне 3 раза атаковали позиции сил обороны в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.