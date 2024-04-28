Сили оборони відбили 40 російських атак на Авдіївському напрямку

За останню добу на передовій між Силами оборони та російськими окупантами відбулося 112 бойових зіткнень. Найбільше війська РФ атакували на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Удари ЗСУ по окупантах

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 3 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління противника.

Ситуація на передовій

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки в районах населених пунктів Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 14 атак в районах населених пунктів Копанки, Новосергіївка Харківської області; Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 24 атаки в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Новий, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 40 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Архангельське, Уманське, Сокіл, Очеретине, Калинове, Соловйове, Новопокровське, Новоселівка Перша та Семенівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 3 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку за підтримки авіації росіяни 3 рази атакували позиції Сил оборони в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.